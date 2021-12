Ende der 70er-Jahre stieg man oft zu ihr ins Cabrio, um sich bei einer nächtlichen Fahrt durch Paris den warmen Sommerwind durch die Haare wehen zu lassen. „The Ballad Of Lucy Jordan“ hieß ein häufig gespielter Song des Albums „Broken English“, mit dem Marianne Faithfull 1979 ihr erstes Comeback feierte. Stimmlich gereift, war der Sound entschieden modern, geeignet jedenfalls, um neben Postpunk und New Wave zu bestehen. „The Ballad Of Lucy Jordan“ handelt von den Sehnsüchten einer Frau, die im Alter von 37 Jahren erkennen muss, dass sie ihre Träume nicht mehr verwirklichen wird. Die Imagination einer luxuriösen Autorfahrt ist dafür lediglich symbolischer Ausdruck, dem Faithfull einen resignativ-abgeklärten Klang verleiht.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Aus ihrem Mund ist das Stück natürlich ein Rollenspiel. Wie nur wenige hat Marianne Faithfull Mitte der 60er-Jahre gierig nach dem wilden Leben gegriffen, fast wäre sie dabei verloren gegangen. Faithfull hat „Sister Morphine“ von den Rolling Stones nicht nur gesungen, beinahe schicksalhaft war sie auch mit den Eskapaden und Drogenexperimenten der Band verbunden. Rauschhaft ihre Erscheinung als vorübergehende Freundin von Mick Jagger, hinreißend ihr Debüt mit dem späteren Stones-Klassiker „As Tears Go By“. Der süßliche Klang und die minimalistischen Zeilen verdecken die depressive Grundstimmung: „All I hear is the sound/of rain falling on the ground“.

Das „nackte Mädchen im Pelzmantel“

Marianne Faithfull war noch keine 18, als sie mit „As Tears Go By“ in der Londoner Szene erschien, Groupie und Talent gleichermaßen. Wenig später heiratete sie den Künstler John Dunbar, verließ ihn aber bald nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Nicholas wieder für das aufregende Leben im Umfeld der Stones, zu dessen Tiefpunkten eine Razzia im Haus von Keith Richards gehört, nach der Faithfull für die Öffentlichkeit als „nacktes Mädchen im Pelzmantel“ in Erinnerung blieb.

So gesehen war „Broken English“ das hörbare Zeichen einer verspäteten Emanzipation und der Beginn der Befreiung von langjähriger Drogensucht. Hatte Faithfull bereits in den späten 60er-Jahren wiederholt Film- und Werbeauftritte – u.a. in dem legendären Afri-Cola-Clip von Charles Wilp –, so widmete sie sich später ernsthaft der Schauspielerei, in der sie ihren glanzvollen Höhepunkt in der Rolle der Irina Palm, einer spät berufenen Sexarbeiterin, in dem gleichnamigen Film von Sam Gabarski aus dem Jahr 2007 hatte, für die sie auf der Berlinale den Silbernen Bären als beste Schauspielerin erhielt.

Gesundheitlich zuletzt stark angegriffen, beeindruckte sie kurz vor ihrem heutigen 75. Geburtstag mit dem musikalischen Lyrik-Album „She Walks In Beauty“. Schien das Leben der einstigen Muse lange wie ein einziger Rausch, so geht es ihr nun um den Nachhall einzelner Worte, die eine ganze Welt bedeuten können.