Ende der 1970er-Jahre galt Meat Loaf als Paradebeispiel für eine unwahrscheinliche Karriere. Sein 1977 erschienenes Album „Bat Out of Hell“ wirkte wie aus der Zeit gefallen, wurde aber gerade deswegen zu einem Meilenstein der Popmusik. Es fehlte in kaum einem Plattenschrank – so etwas gab es damals noch. Das lag vor allem an den überbordenden Arrangements, die der Produzent Jim Steinman dem Album verpasst hatte. Der Sound war grell und überwältigend, der 1947 in Dallas, Texas, geborene Marvin Lee Aday alias Meat Loaf bewegte sich dazu wild und orgiastisch, schien sich dabei aber der performativen Übertreibung sehr bewusst zu sein. Wie konnte es anders sein bei dem Namen, der übersetzt Hackbraten bedeutet und wenig schmeichelhaft auf die äußere Erscheinung des Musikers anspielt.

Der Legende nach habe das leicht übergewichtige Kind den ersten Teil des Namens bereits im Alter von zwei Jahren von seinem Vater erhalten, Teil zwei der eher an eine Beschimpfung erinnernden Bezeichnung kam hinzu, als Marvin Lee Aday sich in seiner Jugend beim Sport etwas ungeschickt anstellte. Der Vater, ein Polizist, war alkoholkrank und gewalttätig, doch trotz der schwierigen Familienverhältnisse widmete Meat Loaf „Bat Out of Hell“ seinen Eltern.

Zwischen Musical, Kono und Rock-Bühne

Das mag auch am unbegrenzten Zugang zur Musik der Zeit gelegen haben, Meat Loaf sog alles in sich auf, dessen er habhaft werden konnte. Als prägende Einflüsse nannte er vor allem Bob Dylan und die Rolling Stones, aber auch das Kingston Trio und Mahalia Jackson. Seine Mutter war Sängerin eines lokal auftretenden Gospel-Quartetts.

Im Alter von 20 Jahren ging Meat Loaf nach Los Angeles, wo er in diversen Rockbands spielte, mit denen er es in das Vorprogramm von The Who, Joe Cocker und Iggy Pop schaffte. Zudem kam er mit Musicalproduktionen in Berührung und erhielt eine Rolle in dem pazifistisch-hippiesken Stück „Hair“. Die Bühnenerfahrung brachte ihm schließlich auch die Rolle des Eddy in der bald zum Kultmusical avancierenden „The Rocky Horror Show“ ein. Dabei war er derart überzeugend, dass er auch für die Filmfassung engagiert wurde, die von 1975 an für Verwüstung von Hunderten Kinos in der Welt durch die Unsitte des Reiswerfens verantwortlich gemacht werden muss.

Der wagnerianisch daherkommende Bombast von „Bat Out of Hell“ rührt wohl auch daher, dass es ursprünglich als eine Art Peter-Pan-Geschichte für ein Musical geplant war. Das Leben eines Rock-’n’-Roll-Zombies wurde von Meat Loaf nicht nur gespielt, er durchlitt es auch in Form von Alkoholismus und Nervenzusammenbrüchen, die sich wiederum mit kreativen Schüben abwechselten, die er als Schauspieler in Filmen wie „Roadie“ und „Waynes World“ verarbeitete. Am Donnerstag ist Meat Loaf, dessen gewaltige Stimme vier Oktaven umfasste, im Alter von 74 Jahren gestorben.