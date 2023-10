Mehr als „Shake It Off“: Drei Stunden Taylor Swift fordern selbst Fans heraus

Taylor Swift steht mit ihrem roten Kleid vor einer Menge von 70.000 Menschen und singt einen ihrer ersten Hits: „Our Song“. Das ist einer dieser Countrylieder aus dem Jahr 2006 von einer Teenageliebe, dem heimlichen Telefonieren abends, wenn man ganz leise spricht – „weil es spät ist und deine Mama nichts weiß“. Dann stellt sie die Gitarre an das Klavier, setzt sich und spielt den Song „You’re On Your Own, Kid“ aus diesem Jahr, dessen Text so viel abgeklärter klingt: „Ich hab Partys gegeben, hab gehungert/als ob mich irgendwann ein perfekter Kuss erlöst“.