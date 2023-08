Michael Kunze, dessen Musicals Millionen sehen: „Die Suche nach Anerkennung ist gefährlich“

In Japan und Korea ist Michael Kunze nicht nur ein gefeierter Musical-Autor, man kennt auch seinen Namen. In Deutschland dagegen ist Kunze oft nicht mal in den Feuilletons bekannt, das Genre Musical rangiert hier jenseits der Hochkultur. Mit Schlagertexten stieg der Autor vor 50 Jahren in das Popgeschäft ein, begründete Karrieren von Sängern wie Peter Maffay und Udo Jürgens mit. Später schrieb er dramatische Musiktheaterstücke, die in 18 Ländern mehr als 27 Millionen Zuschauer erreichten. Kein deutscher Theaterautor der Gegenwart ist annähernd so erfolgreich.

Kränkt ihn die allgemeine Ignoranz eigentlich? Jedenfalls lässt sich Michael Kunze das nicht anmerken, beklagt sich nie. Der feine, leise, überaus zugewandte Intellektuelle empfängt in seiner Hamburger Villa, so gepflegt und romantisch wie der Park dazu. Auch wegen dieses Anwesens mit Platz für eine prächtige Bibliothek, ein Schwimmbad und ein Theater zog er vor 20 Jahren mit seiner Frau aus München hierher.

Herr Kunze, Sie waren zu Jahresbeginn in Seoul, um die Uraufführung Ihres Musicals „Beethoven“ zu erleben, das Sie mit Sylvester Levay geschrieben haben. Demnächst wird es in Tokio gespielt, wo alle Ihre großen Stücke ein Millionenpublikum fanden. Wann sehen wir „Beethoven“ in Deutschland?



Wahrscheinlich nie. Es gibt hier null Interesse an dem Stück.



Warum nicht? Beethoven ist neben Bach der meistgespielte klassische Komponist weltweit, eine schillernde und tragische Figur.



In Wien war ich mit dem Stück fünf Jahre im Gespräch, wurde hingehalten. Die meisten meiner Stücke kamen hier heraus. Aber die Trennung von Ernster Musik und Unterhaltung ist so scharf, dass sie dort Angst haben vor einer vernichtenden Presse, denn wir verwenden Original-Musik von Beethoven. Viele halten das für einen Verstoß gegen die Würde der klassischen Musik. Ich bin glücklich, dass man das im Ausland anders sieht. Wir haben Melodien aus Klavierstücken, Sonaten und Sinfonien verwendet, ohne die Harmonien zu verändern. Aber natürlich ändert sich der Charakter der Musik, wenn sie gesungen wird.

Was man bei YouTube hören kann, klingt großartig. Wollen Klassik-Hörer ihren Beethoven nur pur, so, wie sie ihn kennen?



Ja, alles andere ist ein Tabubruch. Darum sind wir nach Korea gegangen. Nebenbei gibt es dort auch die besseren Sänger, dazu einen sehr guten Produzenten und ein großes Orchester. Die Asiaten sind viel offener, die Zuschauer jünger. Sie verpflichten Stars für die Hauptrollen, vor allem in Japan. Die Geschichte konzentriert sich auf Beethovens Taubheit und die Frage nach seiner Geliebten. Ich bin der wahrscheinlichsten Theorie gefolgt, dass es Antonie Brentano war, eine verheiratete Frau, Mutter von vier Kindern. Der Ehemann hätte ihr Vermögen kassieren, ihr den Umgang mit den Kindern verbieten können. Ein Dilemma, aber für einen Theater-Autor reizvoll. Wobei die Koreaner, so modern sie sind, den Ehebruch der Frau unverzeihlich finden. Das ist schon ein Problem.

Zur Person Michael Kunze, geboren 1943 in Prag, studierte Jura in München und prägte die deutsche Schlagerszene in den 1970er-Jahren mit rund 3000 Liedtexten, darunter „Griechischer Wein", „Ich war noch niemals in New York", „Ein ehrenwertes Haus", „Ein Bett im Kornfeld". Er schrieb für Peter Maffay, Udo Jürgens, Peter Alexander, Jürgen Drews, Caterina Valente, Milva. Für den Disco-Titel „Fly, Robin, Fly" bekam er einen Grammy.

Nach seinem Rückzug aus dem Popgeschäft verfasste Kunze eine rechtshistorische Dissertation sowie Romane wie „Straße ins Feuer". Dann übertrug er englische Musicals ins Deutsche und brachte zehn eigene Musicals heraus, darunter „Elisabeth", „Tanz der Vampire", „Mozart!", „Marie Antoinette", „Rebecca", zuletzt „Beethoven". Er schrieb außerdem Libretti für Pop-Oratorien.

Deutschland hat die größte Theaterdichte der Welt, die teuersten Bühnen überhaupt, subventioniert sie jährlich mit Milliardenbeträgen. Aber besucht werden sie höchstens von 20 Prozent der Bevölkerung. Nie entstand hier ein Stück für ein breites Publikum – ein elitärer Ansatz?



Sicher, durch diese Subventionspolitik entwickelten sich im Nachkriegsdeutschland nicht mal zehn große Theaterautoren. Im Musiktheater ist Wagner bis heute der erfolgreichste Autor. Das Musical als Kunstform gilt auch in den Medien als unseriös, wie Schlager oder Karneval. Klar gibt es grauenvolles Musical, aber auch hochwertiges, da muss man unterscheiden. New-York-Times-Kritiker beurteilen Oper und Musical mit demselben Sachverstand.

Keines Ihrer Stücke entstand in Deutschland, warum nicht?



Das Musical bleibt hier allein dem Markt überlassen. Aber großes Musiktheater wird überall subventioniert, auch am Broadway und Off-Broadway, vielleicht nicht vom Staat. In Wien gibt es die Kombination von öffentlicher und privater Förderung, da erwirtschaftet das Theater 90 Prozent seiner Kosten. Die öffentliche Unterstützung ermöglicht ihm aber, Risiken einzugehen, Neues herauszubringen.

Warum ist Ihnen gerade das Musiktheater so wichtig?



Ich glaube, mit all seinen Facetten ist es das Attraktivste, was eine Bühne zu bieten hat. Es ist imstande, Gefühle anzusprechen, die wir sonst im Leben nicht zulassen. Meine Stücke haben Millionen Menschen erreicht. Das Stück muss gut gearbeitet sein, bei mir dauert es vom ersten Gedanken bis zum Applaus etliche Jahre. Ich bin kein Genie, sondern ein Arbeiter. Vielleicht ist „Beethoven“ mein letztes Stück.

Sie zogen nach New York, um in die Musical-Szene dort einzusteigen, haben sich ein Penthouse am Central Park gekauft, wollten als erster Deutscher Erfolg am Broadway. Warum wurde „Tanz der Vampire“, in aller Welt gespielt, 2002 am Broadway ein Zwölf-Millionen-Dollar-Flop?



„Tanz der Vampire“ funktionierte nicht mehr, weil die Macher es umgeschrieben, die Struktur des Stückes zerstört haben. Der Hauptdarsteller wollte am Schluss sterben – und das als Vampir. Ich hatte keinen Einfluss. Die Kritik verriss es zu Recht. Noch schlimmer war das nächste Broadway-Desaster. Wir hatten für „Rebecca“ ein tolles Ensemble, einen sensationellen Regisseur, beste Vorverkäufe, ich war voller Zuversicht. Die Proben begannen, aber an Tag zwei sprang einer der Hauptinvestoren ab. Ihm war eine anonyme Mail zugegangen, die unseren Produzenten als unseriös denunzierte. Aber nicht das störte den Investor, sondern dass die Nachricht an seine echte E-Mail-Adresse gegangen war. Er aber hatte sich Anonymität ausbedungen, denn seine vier Millionen Dollar waren Schwarzgeld. Als Absender der E-Mail ermittelte das FBI den Pressesprecher von „Rebecca“. Er wurde zu 30.000 Dollar Strafe verurteilt. Unklar blieb, in wessen Auftrag er gehandelt hat.

Michale Kunze: „Wir waren eine Flüchtlingsfamilie“

Aber sonst schien in Ihrem Leben alles zu gelingen. Lassen Sie uns ein bisschen in den Rückspiegel schauen. Sie wuchsen in bürgerlichen Verhältnissen in Süddeutschland auf, Ihr Vater schrieb als Journalist für renommierte Blätter, Ihre Mutter war Schauspielerin.



Wir waren eine Flüchtlingsfamilie. Wir lebten in Prag, wo nach dem Krieg alle Deutschsprachigen ausgewiesen wurden, selbst die aus den Lagern befreiten Juden. Meine Mutter ging mit ihren beiden Kindern zu einer Verwandten in ein Dorf im Schwarzwald, zu Fuß, über Dresden, wo es noch nach Leichen roch. Mein Vater kam kurz danach, fand Arbeit bei den französischen Besatzern, weil er unbelastet war. So gelangte er auch an Akten, die über die Nazi-Vergangenheit damaliger Bundesminister Auskunft gaben, was bald den Spiegel interessierte. Rudolf Augstein ging bei uns aus und ein, hat das alles gedruckt. Bis er eines Tages Rücksicht nehmen musste auf Anzeigenkunden, da war dann Kalter Krieg, und die Russen wurden unsere größten Feinde. Mein Vater wurde als Kommunist vom Spiegel nicht mehr beschäftigt. Wir haben lange weitgehend von den Früchten des Waldes gelebt.

Doch am Ende legten Sie in München ein Einser-Abitur ab. Waren Sie ein einsamer Streber?



Ach was, ein Träumer war ich. Schule interessierte mich nicht besonders. Im Schwarzwald habe ich eine Zeitung gemacht: „Der Igel. Kostenlos für arme Leute“. Dann bekam mein Vater eine Stelle, wir zogen nach Stuttgart. Ich schrieb Theaterstücke für die Klasse, entdeckte den Rock’n’Roll, an der Schule herrschte eine kreative Atmosphäre. Völlig anders als in München, wohin wir dann zogen. Am dortigen Gymnasium hörte ich als erstes: Aus Stuttgart? Du bleibst hier höchstens drei Wochen. Die Lehrer waren fürchterlich. Ich bekam anfangs nur Sechsen. Aber das weckte meinen Ehrgeiz. Aus reinem Trotz habe ich angefangen zu lernen. Nach einem halben Jahr war ich die Nummer eins. Da habe ich noch eine Gesangsgruppe gegründet, die „Reiskornshow“, wir sammelten für arme Leute in Vietnam.



Dieses Abitur erlaubte Ihnen ein Jura-Studium unter märchenhaften Umständen am Maximilianeum in München. Wie können sich Berliner Studenten das Leben dort vorstellen?



Die Stiftung Maximilianeum ist ein idealer Studienort, mitten in München an der Isar, ähnlich einem amerikanischen Campus mit riesiger Bibliothek. Jeder Student hat sein Zimmer, es gab täglich drei Mahlzeiten, die Uni ist zu Fuß erreichbar, na und eben alles kostenlos. Einmal aufgenommen, ist man völlig frei.

Warum Michael Kunze sein Jura-Referendariat abbrach

Wie krass war es da, das Referendariat abzubrechen, um ausgerechnet in die Schlagerwelt abzutauchen?



Na, das erste Staatsexamen hatte ich ja schon und Jurist werden wollte ich nicht, bloß nicht angestellt, von anderen abhängig sein wie mein Vater. Oder als Anwalt Scheidungen und Nachbarstreits schlichten, nein, da schrieb ich doch jeden Schlager mit Lust. Ich hatte nebenher immer Liedertexte verfasst, anfangs Protestsongs. Meinen ersten Text veröffentlichte der Berliner Verleger Peter Meisel: „Wenn alle Ströme versiegen“. Gesungen von Björn Ulvaeus, später Abba-Mitgründer. Die Beziehung zu ihm hält bis heute.

Peter Maffay entdeckten Sie in einem Schwabinger Lokal, er wurde berühmt mit Ihrem Hit „Du“. Wie war das damals in der Münchner Schickeria? Durch Fernsehserien wie „Kir Royal“ hat man bis heute flirrende Vorstellungen.



Na gut, Schickeria, ich habe am Tage geschrieben und nachts produziert. Es gab tatsächlich sehr viele Live-Musik-Lokale, alle halbe Stunde trat der nächste auf. Vor allem Folksänger, die Beatbands entstanden eher in Berlin. Da ist uns Peter Maffay aufgefallen. Von dem ersten Titel verkauften wir gleich 1,2 Millionen Platten.

Michael Kunze (l.) mit Udo Jürgens (M.) 1975 mit der Goldenen Schallplatte Imago

Michael Kunze schrieb für Udo Jürgens „Griechischer Wein“

People can still sing along to her songs for Udo Jürgens today: "Greek Wine", "I've Never Been to New York", "Gaby is Waiting in the Park" - stories are told in three minutes that fit Udo Jürgens brilliantly. What he grateful?



Ja, aber auch ein großartiger Komponist, er liebte Geschichten. Wir haben partnerschaftlich zusammengearbeitet. Ein Text sollte sich mit der Musik verbinden. Auch den Schlager muss man mit dem nötigen Ernst angehen. Sein Manager Hans Beierlein hatte die Vorstellung, Udo Jürgens sollte mehr als ein Schlagersänger werden, ein deutscher Gilbert Bécaud, ein Brel. Er brauchte Texte, die weniger beliebig sind.

In 1976 the composer Sylvester Levay and you were the first Germans to receive a Grammy for your disco hit "Fly, Robin, Fly" with the Silver Convention, the most important music award in the world . The title was number 1 on the Billboard charts and ran there for weeks. Tell us about this legendary awards ceremony in Los Angeles.



Vor uns saß Prince, hinter uns Stevie Wonder, und dann wurden wir als Gewinner auf die Bühne gerufen. Aretha Franklin überreichte den Preis an Sylvester Levay und zischte: „Fuck you!“ Wir haben das erst gar nicht verstanden. Uns war nicht klar, dass die Kategorie Rhythm and Blues eigentlich schwarzen Künstlern vorbehalten war. Die Jury wusste nicht, dass wir Weiße sind! Und wir hatten die Schwarz-Weiß-Problematik nicht erkannt. Wir dachten, die sind happy, wenn wir uns ihrer Musik zuwenden, haha ... Nein, unsere Idole fühlten sich beklaut.

Ich dachte, kulturelle Aneignung sei ein Phänomen heutiger Zeit. Ist Kultur nicht immer Aneignung von Bestehendem?



Ja klar, aber wir gehörten da tatsächlich nicht hin. Die Schwarzen mussten sich damals erstmal durchsetzen. Bis Ende der 1960er-Jahre haben weiße US-Sender ja nicht mal schwarze Musik gespielt. Daher die Erfolge von Elvis Presley und Buddy Holly, sie sangen die schwarzen Sachen für die weißen Sender.



In den 1980ern folgte die nächste radikale Wende in Ihrem Leben: Weg vom Schlager, zurück in die Wissenschaft, Sie schrieben Ihre Doktorarbeit in Rechtsgeschichte und einen Roman. Fehlte Ihnen doch die Reputation?



Reputation hatte ich nie, in keinem Bereich. Suche nach Anerkennung ist gefährlich, das habe ich früh aufgegeben.

An Michael Kunzes Fakultät unterrichteten nur ehemalige Nazis

Sie erforschten nun das Leben der Familie Pappenheimer, arme Landfahrer, die im Jahr 1600 in die Fänge der Justiz gerieten, gefoltert und lebendig verbrannt wurden – unschuldig. Es war ein Präzedenzfall zur Abschreckung. Was reizte Sie an dem alten Fall juristischer Schande?



Es war eine Reaktion auf meine Nazi-Professoren. Ich wollte zeigen, wie intelligente, hochgebildete Menschen anfingen, Unrecht zu rechtfertigen. Wie sie ein Verbrechen konstruierten, das es nicht gab, die Verurteilung juristisch begründeten, unter Anwendung schlimmster Grausamkeiten. Und sie hielten sich für rechtschaffen. Bis heute kann so etwas passieren, wie man an Guantanamo sieht. Wo jeder weiß, dass Folter keine Wahrheit herausbringt. Systematische Hexenverfolgung übrigens gab es erst, als studierte Juristen die Rechtsprechung übernahmen. Auf das Thema hat mich mein Mentor an der Universität gebracht, Sten Gagnér, Professor für Rechtsgeschichte, ein Schwede, unheimlich gebildet. Sonst waren an der Fakultät eigentlich nur Nazis, darunter der berüchtigte Theodor Maunz. Der hatte erst faschistische Rechtsprechung gelehrt und dann demokratisches Recht, erst das Rassenschande-Gesetz kommentiert und dann das Grundgesetz. Die Zustände kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Seine Vorlesungen torpedierten wir.

Auch nach der Promotion kam eine Uni-Karriere nicht für Sie infrage?



Sten Gagnér hätte es gern gesehen, nur ich wollte ja keine Anstellung. Aber Rechtsgeschichte interessiert mich bis heute. Nächstes Jahr kommt mein Buch über Rudolf von Jhering heraus, ein Jurist des 19. Jahrhunderts. Er sagt, das Rechtsgefühl ist nicht angeboren und gottgegeben. Vielmehr bestimmen die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, was Menschen für richtig halten. Werte verändern sich ständig, das Recht auch. Kurz: Die Gesellschaft macht das Recht, der Gesetzgeber erlässt die Bestimmungen dazu. Manchmal kommt er kaum nach: Bei den Strafen für Schwule haben sich die Verhältnisse schneller geändert als das Recht. Zum Schluss hat kein Richter mehr eine Strafe ausgesprochen. Im Dritten Reich haben Richter die Gesetze nationalsozialistisch ausgelegt. Die Wahrheit ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung das auch so wollte. Wenn Juristen nicht protestieren, nehmen die Deals aus dem amerikanischen Rechtssystem hier weiter zu, sehr gefährlich.

Michael Kunze über den Ukrainekrieg: Ich erkenne nicht, dass Frieden durch immer mehr Waffen zustande kommt

Sie haben in einer Anthologie einen Text über Ihre pazifistische Haltung geschrieben. Viele Grüne wurden nach dem russischen Angriff auf die Ukraine starke Unterstützer von Waffenlieferungen. Sie auch?



Nein. Ich sehe die Entwicklung mit großem Missfallen, erkenne nicht, dass der Frieden durch immer mehr Waffen zustande kommt. Ja, es ist schrecklich, wie sich Russland entwickelt, unerträglich, was mit Nawalny passiert. Aber die Aufteilung der Einflusssphären ist uralt, die Amerikaner haben sich zu Recht gegen Russen auf Kuba gewehrt. Die Fehler sind früher passiert, denn natürlich sollte die Ukraine in die Nato geholt werden. Beide Ansätze sind vertretbar, ein echtes Dilemma. Aber wer es problematisiert, gilt gleich als Russenfreund.

Sie werden im November 80 Jahre – nur eine Zahl, der Sie sorglos entgegensehen?



Nein, ich sehe, die Zeit wird immer begrenzter. Dabei wollte meine Generation doch nicht älter werden als 30! Aber tatsächlich erlebe ich mich gar nicht als alt, erstaunlich. Ich schau ja nicht von außen auf mich. Natürlich will ich nicht die Kontrolle verlieren.

Ihre Frau Roswitha war 17, als Sie sie im Schulbus kennenlernten, Sie blieben ein Leben lang zusammen, ein Phänomen. Sie verwaltet im eigenen Verlag die Rechte Ihrer Werke. Ich höre, sie würde nach 60 gemeinsamen Jahren gern das Alter genießen.



Ja, der einzige Wunsch, den ich ihr nicht erfüllen kann. Mich langweilt es, in Urlaub zu fahren. Ich kann das nicht genießen, nicht zu arbeiten. Finde es herrlich, etwas zu schaffen, was vorher nicht da war. Das macht mich glücklich, obwohl nicht alles gelingt.