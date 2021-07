Berlin - Ein Hauch von Vergänglichkeit scheint Mireille Mathieu bewusst gewesen, als sie ihre Lieder glasklar und mit französischem Akzent vor einem großen deutschen Publikum präsentierte. „Du bist nie mehr so jung wie heut’“, singt sie in ihrem Hit „An einem Sonntag in Avignon“ und fordert ihre Zuhörer dazu auf, allein für den Augenblick zu leben. „In Avignon passiert so allerlei“.

