Björk gendert – und buddelt mit Klarinetten-Holland-Techno im Mutterboden

One Little Independent/H'Art

Magisch: Björk One Little Independent/H'Art

„Skandal“ vorweg: Björk gendert! Mit einer femininen Form, die es in der Grammatik der altehrwürdigen Lateiner gar nicht gab: „Fossora“ heißt das nunmehr zehnte Studio-Album der Isländerin, die mittlerweile wohl das größte lebende Gesamtkunstwerk im Avantgarde-Pop sein dürfte. „Fossora“ ist ein Wort, das Björk, keck wie sie ist, selbst geformt hat, in Anlehnung ans lateinische „fossore“, das bedeutet: der, der gräbt. „Fossora“ meint demnach analog weiblich: die Gräberin, die Buddlerin, die Umwälzerin.

Und damit klingen auch schon zentrale Themen von „Fossora“ an: Mutterboden an sich. Isländische Heimat. Aber auch das Grabschaufeln für Björks 2018 verstorbene Mutter, worum es in mindestens zwei Songs der Platte geht. Dann das Ausbuddeln verborgener, kaschierter Emotionen. Und schließlich das Umwälzen von Schmerzen in Hoffnung. Björk war ja immer eine, die, bei aller Dramatik, Heilungspotenziale aufgezeigt hat; paradigmatisch in ihrem grandiosen Album „Vulnicura“ (2015), in dem sie die Wunden, aber auch die Heilkräfte einer schlimmen Trennung besang.

Und Björk buddelt nicht allein: Sechs Bassklarinetten graben sich schon im Eröffnungsstück „Atopos“ mit in den Klangboden, wie besonders tiefgründige Maulwürfe. Oberirdisch fegt indes ein technoider Beat hinweg, genauer gesagt: Gabber. Die niederländische Spielart von Techno, mit besonders hochgekurbelten Tempi, gerne mal mit rasanten 150 oder sogar orkanartigen 190 Beats pro Minute.

Um diese Beats zu bauen, hat sich Björk Verstärkung bei zwei indonesischen Punks geholt: Gabber Modus Operandi heißen die und kombinieren traditionelle Gamelan-Percussion von der indonesischen Insel Bali mit besagtem Holland-Techno. Angeblich haben die beiden Punks sogar (entsprechend dem Buddel-Konzept der Platte) ihre Trommeln leicht unter den Erdboden gegraben und bespielt. Unerhört verwegen, diese Mixtur aus Klarinetten und Gabber, die den Sound der ganzen Platte prägt.

Ob Mozart auch auf diesen Techno abgeflogen wäre?

Vom Klang der Klarinetten hatte ja einst schon der 22 Jahre junge Mozart geschwärmt, 1778 in einem Brief an seinen Vater, als Klarinetten noch der neue heiße Scheiß waren – den es derzeit zwar in Nürnberg und Paris, nicht aber in Salzburg und Wien gab: „Ach, wenn wir nur clarinetti hätten!“, schrieb Mozart also, der seinem Lieblingsinstrument später zu großem Klangruhm verhelfen sollte. „Sie glauben nicht was eine Sinfonie mit Flauten, Oboen und Clarinetten einen herrlichen Effect macht!“ Wenn Mozart erst gewusst hätte, was für einen herrlichen Effekt der erdige Klang der Klarinetten in Kombination mit Gabber macht! Björk setzt ihr Klarinetten-Sextett mitunter fast als vorantreibende Percussionsinstrumente ein.

„Our differences are irrelevant“, singt Björk in besagtem Opening-Track „Atopos“ und lässt das R in „irrelevant“ nordisch-björkisch rollen. Das R war eben schon immer der Konsonant, mit dem Björk niemals als Englisch-Muttersprachlerin durchgehen würde. Aber: egal, irrelevant. Relevant ist, wie Björk in dem Stück davon singt, wie wir Menschen so oft (vermeintliche) Unterschiede ausredenhaft vorschützen würden, um uns nicht miteinander auseinanderzusetzen. Und auch wenn das Stück in einem zeitlosen Märchenwald zu spielen scheint, kann man solche Aussagen freilich sehr konkret auf unsere harte Gegenwart beziehen, bis hin zu Twitter-„Debatten“-Schützengräben.

„Ovule“ eröffnet mit Posaune, dem Lieblingsinstrument der Apokalypse. Wir hören harmonisches Summen, flankiert von Pauken, aber ohne Trompeten. „Mycelia“ ist ein Instrumental-Interludium aus Ahs, die auch mal rasch flattern. Und „Sorrowful Soil“ ist ein erhabener Choral darüber, wie unsere Wurzeln im titelgebenden Sorgenboden vergraben liegen. Björk verarbeitet, wie man so sagt, den Tod ihrer Mutter; mit ungewöhnlichen Bildern, etwa von 400 Eiern, die man im Laufe des Lebens in sich trage – im Vergleich zu nur zwei oder drei Nestern, die man baue.

Björk und der bedrohliche Sturm

Ein Dutzend Streicher zittern in der anschließenden Totenklage „Ancestress“. „You see with your own eyes/ but hear with your mother’s“, singt Björk. Wir hören mit den Augen unserer Mütter. Hören, es ist ja, zumal in unserem bilderüberladenen visuellen Zeitalter, der angeblich weniger präzise Sinn im Vergleich zum Sehen – aber auch der, den man weniger leicht ausschalten kann als das Sehen, bei dem es genügt, die Augen zu schließen. Und Björk kann auch ihre Erinnerungen nicht deaktivieren: die Mutter, die ihr einst in Falsettstimme Schlaflieder sang. Die Mutter, deren Widerstandskräfte schwinden; obgleich man ihr doch einen Herzschrittmacher eingepflanzt hat. Glocken erklingen, wirbeln sich zusammen mit Björks Stimme zu einem bedrohlichen Sturm auf.

In „Victimhood“ murmeln die Klarinetten ganz besonders penetrant. Das ist richtig anstrengend. Soll es wohl auch sein. Das Stück handelt von der unersättlichen Leere, die durch Liebesentzug entsteht. Man kann dabei leicht an „Limit To Your Love“ von Feist denken – aber in der düstereren Coverversion von James Blake. Doch der Himmel heitert sich im nachfolgenden „Allow“ auf: warmer Wind auf der Haut und salzversteinertes Haar. Der Song ist ein Appell, einander zu erlauben, sich zu transformieren. Womöglich schwingt da auch eine dezente politische Botschaft mit. Björk hat ja öfter mit Frauen zusammengearbeitet, die trans sind, etwa Anohni und Arca.

„Fungal Cities“ wiederum handelt von den titelgebenden unterirdischen Pilzstädten. Versunkene Mysterien. Die Klarinetten wackeln neugierig und aufgeregt auf diesem Gang in die Pilze. Begleitet wird Björk stimmlich vom großartigen und unbedingt empfehlenswerten R&B-Sänger Serpentwithfeet. Ein Highlight des Albums! Ein Emo-Waldspaziergang auf Moos. Über filmreif dramatischen Streichern singt Björk in „Freefall“ davon, ja, wie das ist, sich fallen zu lassen: „sicher in der liebegewobenen Membran“. Oder: zwei miteinander verschmolzene Sonnensysteme. Typisch Björk’sche Sprachbilder.

Kathartische Party inmitten der Krise

Im Titelstück „Fossora“ glänzt dann tatsächlich nebst den Klarinetten noch eine quäkende Oboe. Mozart hätte seine helle Freude daran gehabt. Björk schwört derweil botanische Metaphern herauf und singt von Sporen, Saatlingen und Sprossen. Inspirieren lassen hat sie sich für ihre Texte diesmal nach eigener Aussage auch durch Barthes Essayband „Fragmente einer Sprache der Liebe“ von 1977. Das schwelgende Englischhorn im finalen „Her Mother’s House“ strahlt eine große Ruhe aus, zusammen mit den Stimmen von Björk – und ihrer Tochter Ísadóra Bjarkardóttir Barney. Mutterliebe als Herzenshaus. Eines, bei dem man, bevor man es betritt, die schlammigen Schuhe vom Waldspaziergang wieder auszieht.

Nach dem flötenflatterhaften, mitunter etwas nervtötenden „Utopia“ von 2017 findet Björk nun auf „Fossora“ zur „Vulnicura“-Größe von 2015 zurück. Ein sehr hörenswertes Album, das einen ein wenig an den ebenfalls klarinettenstarken Liederzyklus „Night of Hunters“ (2011) von Toris Amos erinnern kann – aber eben garniert mit Gabber-Techno für die kathartische Party inmitten der Krise. Genau der Soundtrack, den wir brauchen.

Björk: „Fossora“ (One Little Independent/Bertus)