Düsterer Sirup: Zum Tod der fantastischen Low-Sängerin Mimi Parker

Als Mimi Parker zu singen begann, in einer Hafenstadt in Minnesota, hielt sie sich zunächst im Hintergrund auf: Ihre Mama und auch ihre Schwester sangen County zur Gitarre – und die kleine Mimi durfte Background-Harmonien beisteuern. Trainiert hat sie mit Gospel- und mit Countryplatten, die ihr die Eltern ans Herz und ans Ohr gelegt hatten. Es wurde also früh gefördert, dieses exzellente Gespür für fantastische Stimm-Harmonien, mit dem Mimi Parker viele Jahre später dann in ihrer Band brillierte.

Low heißt diese Band, gegründet 1993 von Mimi Parker selbst und ihrem Lebenspartner Alan Sparhawk. Die beiden kannten sich schon seit der Grundschule. Und wie sich ihre Stimmen intensiv miteinander verbandelten; das hatte (um im Country zu bleiben), schon etwas von Emmylou Harris und Gram Parsons. Obwohl die Musik, die Low spielten, sich in düsterrockigere Gefilde vorwagte: Slowcore nannte man ihr Genre oft, obgleich die Band selbst den Begriff nicht mochte.

Was gemeint war: Rock mit minimalistischem Instrumentarium und, vor allem, mit heruntergedrosseltem Tempo, der an zäh fließenden Sirup erinnert. Anfangs verwendete Mimi Parker als Schlagzeug gerade mal eine große Trommel, Snare und Becken – und streichelte sie mit Jazzbesen. Als die Band noch unbekannt war und in lokalen Rockclubs spielte, hatte sie es oft mit einem unaufmerksamen Publikum zu tun, das, an brachialen Grunge gewöhnt, sie quatschend übertönte. Die Reaktion von Low war dann aber nicht, ihre Lautstärker aufzudrehen, sondern im Gegenteil: Sie spielten einfach noch leiser.

Düstermelodischer Irrsinn

Es ist ein Wunder, eines der schönsten Klangwunder unserer Zeit, dass Low dennoch ihr Publikum fanden, das sich in diesen düstermelodischen Irrsinn verliebte – und sich bei Konzerten gerne auf den Boden setzte. Die Debüt-Platte „I Could Live in Hope“ (1994) wurde vom Branchenmagazin Pitchfork zu einer der besten LPs der Neunzigerjahre erkoren. Insbesondere mit ihren beiden letzten Alben „Double Negative“ (2018) und „Hey What“ (2021) fanden sie für Indie-Verhältnisse ein größeres Publikum; das in Berlin etwa den Festsaal Kreuzberg füllte.

Am Sonntag dann der traurige Tweet von Alan Sparhawk über den Account der Band: „Freunde, es fällt schwer, das Universum in eine kurze Nachricht zu packen, aber: Sie ist von uns gegangen, umgeben von Familie und Liebe, auch der eurigen. Haltet ihren Namen heilig. Teilt diesen Moment mit jemandem, der euch braucht. Liebe ist tatsächlich das Wichtigste.“

Mimi Parker starb am 5. November 2022 mit nur 55 Jahren. Anfang des Jahres hatte sie ihre Eierstockkrebs-Erkrankung in einem Podcast öffentlich gemacht. Sie hinterlässt neben der Liebe ihres Lebens, Alan Sparhawk, auch zwei Kinder: Hollis und Cyrus. Und natürlich eine unsterbliche Musik, die Mut macht, manchmal einfach leiser zu werden.