Ein Dunst von Sommerregen liegt in der Luft, als ich Molly Nilsson am frühen Abend an einer Straßenecke in Neukölln treffe. Eigentlich auf Europa-Tour, hat sie gerade drei Tage Pause, um sich in Berlin zu erholen. Die schwedische Musikerin lebt hier seit 2005. Es duftet frisch, wir werfen unseren Plan, eine Bar zu besuchen, über den Haufen und holen uns stattdessen ein Getränk beim Späti. Bei leichtem Nieselregen führen wir unser Gespräch unter einem Regenschirm.