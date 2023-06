Fête de la Musique in Berlin: Das sind die Highlights

Was haben die Franzosen nicht alles Tolles erfunden! Neben den besten Käse- und Rotweinsorten der Welt, Croissant, Pain au Chocolat auch Meisterwerke der Literatur und der Philosophie und irgendwie auch die Idee der Menschenrechte. Oha. Und wie dankt man es ihnen? Mit „Emily in Paris“, einem (offen gestanden verdammt witzigen) Serien-Zerrbild des Pariser Lebens, das mitunter so wirkt, als würden die Franzosen bloß extraspät mit der Arbeit anfangen und dann arrogant Champagner blubbern lassen.

Zeit also, auch zur Fête de la Musique, die traditionell am 21. Juni, pünktlich zum längsten Tag des Jahres, steigt, noch mal daran zu erinnern: dass die Fête eine Pariser Erfindung ist. Dort gibt es sie seit 1982 schon, ein paar Jährchen länger als hier in Berlin, wo die Musikfete dann 1995 zum ersten Mal geschmissen wurde.

Die Grund-Idee ist simpel: Ohne Musik wären wir Menschen so ziemlich gar nichts. Vielleicht haben wir das Feuer nur gezähmt, um daran zu singen? Das Singen, eine (mehr oder weniger) kultivierte Form von Klage- und Freudenlauten und auch allen Sound-Nuancen dazwischen. Also zelebrieren wir zur Fête einmal im Jahr in der ganzen Stadt (und dabei in vielen, vielen Ländern Europas) die Musik. Ums Geld geht’s nicht: Alle spielen für umme. Oder schöner gesagt: weil sie die Musik lieben.

Fast 200 Bühnen werden 2023 in Berlin zur Fête de la Musique bespielt am Mittwoch, dem 21. Juni, Wahnsinn! Allein im diesjährigen Fête-Fokusbezirk Friedrichshain-Kreuzberg sind es 34. Um die Fomo („fear of missing out“, zu Deutsch „die Angst, alles zu verpassen“) etwas zu minimieren, haben wir einige Highlights gesammelt.

Allein schon vom Ort her besonders spektakulär ist das Zeiss-Großplanetarium in Prenzlauer Berg. Dort steigen ab 17 Uhr sowohl auf der Dachterrasse als auch im kugelrunden Inneren Konzerte. Mit dabei ist einer der am meisten gehypten jungen Acts der Stunde: der 19-jährige Berq, der auf seiner just erschienenen Debüt-EP „Rote Flaggen“ mit markanter Stimme und melancholischen Texten punktet.

Einer der spannendsten jungen Jazzsänger der Stadt, Erik Leuthäuser (der nebenbei einen Porno-Only-Fans-Account betreibt), singt ab 17.20 Uhr beim Fête-Event Queer de la Musique im Vereinsgebäude von AHA. Alternativ dürfte ab 17.30 Uhr auch die Rapperin Haszcara eine tolle Performance abliefern, auf der Female Fête im Museum für Kommunikation.

Dem Alexanderplatz sind wir als Berliner Zeitung sowieso verbunden, unser Büro ist ja gleich um die Ecke im Haus des Berliner Verlags. Umso schöner, dass am Neptunbrunnen eine Open-Air-Bühne steht zur Fête. Ab 18.45 Uhr musiziert dort die Rapperin und Sängerin Kerfor („care for“), jenseits von Aggro-HipHop-Klischees.

Wer auf Rock und Reggae steht, wird seit Jahren auf der Fête witzigerweise auch vorm Edeka Treugut fündig, beim Kiezremmidemmi im Alt-Treptower Kungerkiez, von 15.15 bis 22 Uhr. Und dass Musik ein Gemeinschaftserlebnis ist, kommt sicher ganz besonders schön heraus beim European Sing-A-Long im Heimathafen Neukölln: Dort singen zwischen 16 und 22 Uhr im 30-Minuten-Takt diverse Chöre. Ode an die Freude? Riesig wird ab 19.30 Uhr auf der großen Bühne vorm Brandenburger Tor sicher auch der Breakdance-Battle. Ob da auch Victoria hochauf in ihrem Quadriga-Streitwagen die Tanzbeine schwingt?

Wer die Nacht (die wohlgemerkt kürzeste des Jahres) ganz besonders lang auskosten will, dem sei die Blockparty im Gretchen empfohlen: Dort wird bei Funk, Soul und Drum 'n' Bass bis um sieben Uhr morgens getanzt. Danach hilft wohl nur: extraspät zur Arbeit gehen und Champagner blubbern lassen wie bei „Emily in Paris“. Vive la Fête!