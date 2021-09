Berlin - Mit Igor Strawinsky verbindet man heute vor allem „Le Sacre du Printemps“; das Stück ist in den letzten zwanzig Jahren bis zum Überdruss gespielt worden, und sein Auftauchen im Programm des Musikfests Berlin, das sich in diesem Jahr dem wenig aufgeführten Spätwerk Strawinskys widmet, scheint überflüssig. Im Konzert des Orchesters „Les Siècles“ am Montag in der Philharmonie, geleitet von dessen Gründer François- Xavier Roth, steht es am Ende eines knappen, vom Alter zur Jugend führenden Abrisses von Strawinskys Oeuvre und wirkt plötzlich als Jugendwerk, dessen rhythmische und orchestrale Erfindungskraft zwar noch immer ungläubiges Staunen hervorrufen, das aber selbst in dieser enorm transparenten und forschen Interpretation auf historischen Instrumenten gegen das zuvor Gehörte geradezu geschwätzig wirkt, und in seiner verfetteten Besetzung Strauss oder Schönberg verwandt.

Strawinskys neoklassizistische Phase, im Konzert repräsentiert durch das vor 90 Jahren in Berlin uraufgeführte Violinkonzert, wurde oft als Verrat am Fortschritt verstanden. In dieser Konzertdramaturgie erkennt man im Gegenteil, dass Strawinksy in dieser Phase zur Klärung seines Komponierens gelangt: Zwar ist der Orchesterapparat mit dreifachen Holzbläsern und schwerem Blech noch immer sehr groß – aber er tritt ohne Massivität in Erscheinung, er realisiert mit seinen neuartigen Bläserkombinationen einen moderneren Klang als der „Sacre“.

Roth und sein Orchester strebten nach einer trockeneren Interpretation des Werks als die Solistin Isabelle Faust. Man wüsste zur Zeit wohl keine Geigerin zu nennen, die derart aus der Ruhe spielt wie Isabelle Faust, dabei ganz ohne Selbstdarstellung und dennoch individuell. Aus einem schier endlosen virtuosen Vermögen vermag sie dann auch in Strawinskys robustem Violinpart noch flexible Nuancen anzubringen, mit denen sie sich vom Orchester solistisch abhebt.

Das „Canticum sacrum ad honorem Sancti Marci nominis“, geschrieben 1955 für den Markusdom in Venedig, ist dann kein entfremdetes Spätwerk mehr in der vom angeblichen Konkurrenten Schönberg übernommenen Reihentechnik, sondern ein lakonisches Meisterstück. Die Uraufführung enttäuschte die Auftraggeber durch Kürze, aber Strawinskys Erwiderung, er hätte das Stück länger, aber damit nicht besser machen können, trifft den Nagel auf den Kopf: Es ist eine Musik direkter Ansprache, die eine psychologisierend-ausdrucksvolle Darstellung der ausgewählten Bibeltexte als Umständlichkeit abgelegt hat. Das ist noch immer ungewohnt, aber in der Aufführung durch den Rundfunkchor Berlin, die Solisten John Heuzenroder und Miljenko Turk und das spezifisch ausgedünnte Ensemble Les Siècles so auf- und erregend, dass man es gleich noch einmal hören möchte.