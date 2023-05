Mysteriöses „Taylor-Swift-Buch“: Vonwegen ihre Memoiren – es geht um BTS

Der Rummel um das Buch glich selbst schon einer Detektivgeschichte: Was hatten die Fans von Taylor Swift, die sogenannten Swifties, nicht alles an Indizien zusammengetragen! So vieles deutete aus ihrer Sicht darauf hin, dass ein ominöses Buch von Taylor Swift stammt. Bis hin zur Quersumme der Seitenanzahl 544, also 5+4+4=13, Taylor Swifts Glückszahl. Und deshalb kauften sie die Katze im Sack: „4C Untitled Flatiron Nonfiction Summer 2023“, so der Code-Name des Buchs. In den USA sprang es Buch an die Spitze diverser Verkaufs-Charts.

Wie der Flatiron-Verlag nun aber bekannt gab, handelt es sich bei besagtem Titel mitnichten um Memoiren von Taylor Swift. Was steckt stattdessen dahinter? Ein Buch über die erfolgreichste K-Pop-Band der Welt: BTS aus Südkorea.

Eigentlich wollte Flatiron erst am 13. Juni bekannt geben, was sich hinter dem mysteriösen Buch verbirgt. Nun wurde der Titel doch schon früher gelüftet: „Beyond the Story: 10-Year Record of BTS“. Vermutlich wollte der Verlag dem entgegenwirken, dass angesichts des massiven Hypes im Cyberspace noch mehr Taylor-Swift-Fans das Buch ordern – und es letzten Endes wieder umtauschen.

Eine gewisse Schnittmenge an Fans beider Musik-Acts dürfte es ja aber doch geben. So können BTS wohl darauf hoffen, dass zumindest die einen oder anderen Swifties, die das Buch vorbestellt haben, es am Ende doch behalten werden.

Eine Frage bleibt indes noch offen: Was wird sich als spannender herausstellen? Das BTS-Buch selbst oder der Vorab-Vorverkaufs-Thriller des echten Lebens? Am 9. Juli, wenn es dann erscheint, sind wir wohl schlauer.