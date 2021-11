Eine leise gezupfte Gitarre, ein sanfter Bass und dazu eine sonore Stimme, die singt: „Ich mag Whiskey ohne Eis/Und Böll, der so viel weiß“. Spätestens mit diesem Sprechgesang-Country-Hit aus dem Jahr 1981 hatte sich Volker Lechtenbrink tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, das eben auch ein akustisches ist. Obwohl er seine erste Single („Geh’ zu dem andern“) bereits 1964 aufgenommen hatte, reüssierte der 1944 im ostpreußischen Cranz (litauisch Krantas) geborene Volker Lechtenbrink erst ab Mitte der 1970er-Jahre ernsthaft als Sänger mit deutschen Texten über Einsamkeit, Alkohol und Pleiten – Männerfantasien und -schicksale im Country-Sound. Am nachhaltigsten im Ohr geblieben ist davon jenes „Leben so wie ich es mag“, ein Country-Song von Danny Flowers, der zunächst von Don Williams interpretiert und schließlich in der Version von Eric Clapton zu einem weltbekannten Pop-Hit wurde.

Ein tragischer Beginn in einem Antikriegsfilm

Volker Lechtenbrink war 15, als er in dem Nachkriegs-Filmklassiker „Die Brücke“ unter der Regie von Bernhard Wicki spielte, der auf dramatische Weise die Sinnlosigkeit des Krieges thematisiert, in dessen letzten Tagen Lechtenbrink zur Welt gekommen war. „Die Brücke“ wurde für viele junge Schauspieler zum darstellerischen Initiationserlebnis. Neben Lechtenbrink starteten darüber auch die Kollegen Fritz Wepper, Günther Pfitzmann und Wolfgang Stumpf ihre Karrieren. In einer Nebenrolle war auch Vicco von Bülow (später bekannt als Loriot) zu sehen.

Als Film- und vor allem Fernsehschauspieler bekleidete Lechtenbrink Dutzende Rollen in Krimiserien wie „Der Kommissar“, „Sonderdezernat K1“ und „Ein Fall für zwei“, seine Wandlungsfähigkeit stellte er dadurch unter Beweis, dass er für diese Einsätze gleichermaßen als Schurke, Liebhaber und unverdächtiger Durchschnittstyp gebucht wurde.

Seine früh erprobte Vielseitigkeit ließ ihn als souveränen Alleskönner erscheinen, der seine markante Stimme auch als Synchronsprecher einsetzte und dadurch die Sprechrolle nicht als Nebenjob, sondern als eigene Kunstform etablierte, die er auch später für das Genre Hörbuch einsetzte. Volker Lechtenbrink lieh u. a. Burt Reynolds sowie seinem Country-Idol Kris Kristofferson seine Stimme, der ebenfalls mit gleicher Leidenschaft als Musiker, Schauspieler und Sprechkünstler in Erscheinung trat.

Bereits als Zehnjähriger hatte Lechtenbrink auf der Bühne des Hamburger Schauspielhauses gestanden, und als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele kehrte er 1995 als „Macher“, so auch der Titel eines seiner bekanntesten Lieder, zum Theater zurück. Am Montag ist Volker Lechtenbrink nach schwerer Krankheit in Hamburg im Kreis seiner Familie im Alter von 77 Jahren gestorben.