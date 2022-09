Das Paradies ist jetzt cooler: Zum Tode des US-Rappers Coolio

Schön, dass er das noch erleben durfte: Über eine Milliarde Mal wurde Coolios Überhit „Gangsta's Paradise“ sowohl auf Spotify als auch auf YouTube geklickt. Im Juli 2022 erst hat der Song jene Wundermarke bei YouTube geknackt – eine Marke, die kaum ein Song erreicht, und das kein Vierteljahr vor Coolios Tod. Unverkennbar basierend auf Stevie Wonders „Pastime Paradise“ von 1976 rappte Coolio 1995 in „Gangsta's Paradise“ über das harte Kleingangsterleben der Straße. „I'm 23 now, but will I live to see 24?“ Zu Deutsch: Ich bin nun 23 Jahre alt – aber werde ich das noch erleben, 24 zu werden?

Zu dem Zeitpunkt, als er den Song schrieb, war Coolio (oder Artis Leon Ivey Jr., wie er im sogenannten echten Leben hieß) zwar schon Anfang 30. Doch die Angst davor, früh zu sterben, war auch ihm nur allzu vertraut: Schwarze Amerikaner haben eine um vier Jahre geringere Lebenserwartung als Mitbürger mit weißer Haut. Wem vier Jahre jetzt wenig vorkommen, kann sich ja mal überlegen, ob er vier Jahre früher sterben möchte. Strukturelle Gewalt ist todernst. „As they croak/ I see myself in the pistol smoke“, rappte Coolio in der ersten Strophe des Grammy-preisgekrönten Kultsongs. „Und während sie ins Gras beißen/ erkenne ich mich selbst im Pistolenrauch.“

Rauch war Coolio auch in anderer Hinsicht bekannt: Einst ging etwa er zur freiwilligen Feuerwehr, um seine kokainhaltige Jugend im verrufenen L.A.-Vorort Compton hinter sich zu lassen, mittels Disziplin und Sinnstiftung. Es ist eine traurige Ironie, dass nun ausgerechnet die Feuerwehr für Coolio zu spät kam: Die wurde für den medizinischen Notfall am Mittwochnachmittag in Los Angeles noch von einem Freund gerufen, in dessen Haus Coolio zusammenbrach. Das meldete der Fernsehsender CNN.

Die Lebensgeschichte Coolios gleicht noch in vielerlei Hinsicht einem Hollywood-Drehbuch, das fast zu traurig ist, um wahr zu sein: Mit den Jahren ließ Coolios Erfolg stark nach. Nach dem Aufstieg kam dann ein besonders harter Fall: Coolio quälte sich durch Reality-TV-Shows bis zu „Big Brother“, wo er letztlich rausflog, weil er eine Mitkandidatin, die trans ist, beleidigte. Immer wieder stand er vor Gericht, sogar in Deutschland: In Böblingen bei Stuttgart wurde er 1998 wegen Beihilfe zu Raub und Körperverletzung zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt.

Ohne all das pauschal entschuldigen zu wollen: Coolio wurde in eine Welt hineingeboren, die es ihm verdammt schwer gemacht hat. Er hat sich mitunter nach dem falschen Paradies gesehnt, obwohl er es ja eigentlich doch besser wusste: „Too much television watchin' got me chasin' dreams“ – „Zu viel Fernsehen hat mich Träumen nachjagen lassen.“ So heißt es im Text von Coolios Megahit „Gangsta's Paradise“. Der amerikanische Traum von Reichtum und von Fame, er hat ebenso seine Perversionen. Höher als Coolio konnte man kaum fliegen – aber tiefer stürzen auch kaum.

Sein größter Song wird ihn noch lange überleben. 59 Jahre jung wurde Coolio. Die Todesursache ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Aber ganz unschuldig werden die harten Jahre auf der Straße nicht gewesen sein. Rest in peace, Coolio! Mit dir ist das Paradies ein bisschen cooler.