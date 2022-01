Wenn es um die Präsentation seines musikalischen Werks geht, versteht der kanadische Rockstar Neil Young keinen Spaß. Das hat er jetzt gegenüber der Streaming-Plattform Spotify deutlich gemacht und diese aufgefordert, seine Musik zu entfernen. Als Grund nennt er den Podcaster Joe Rogan und dessen Reden über Impfungen. „Sie können Rogan oder Young haben. Nicht beide“, schreibt Young in einem Brief an seinen Manager und seine Plattenfirma. „Ich tue das, weil Spotify falsche Informationen über Impfstoffe verbreitet“, heißt es in dem Brief weiter. The Joe Rogan Experience (JRE) gilt als einer der erfolgreichsten Podcasts von Spotify. „Mit geschätzten 11 Millionen Zuhörern pro Folge ist JRE, das exklusiv auf Spotify gehostet wird, der weltweit größte Podcast und hat enormen Einfluss. Spotify hat die Verantwortung, die Verbreitung von Fehlinformationen auf seiner Plattform einzudämmen, obwohl das Unternehmen derzeit keine Richtlinie zu Fehlinformationen hat“, schreibt Young.

Der Anlass für Neil Youngs Boykottdrohung ist eine Episode von Dezember, in der Rogan Robert Malone interviewte, einen Virologen, der an der mRNA-Impfstofftechnologie beteiligt war, aber bereits mehrfach Falschinformationen zu Impfstoffen verbreitet hatte. In dem Gespräch bedienten sich beide der gängigen Verschwörungserzählungen.

Einsatz für eine bessere Welt

Dass der inzwischen 76-jährige Neil Young Konflikten nicht aus dem Weg geht, hat er schon häufig unter Beweis gestellt. Mit seinem Album „The Monsanto Years“ engagierte er sich gegen den Agrarkonzern Monsanto, der durch die Herstellung von Pestiziden und genetisch modifizierten Organismen immer wieder in der Kritik steht. Dabei wettert Neil Young nicht einfach nur gegen andere, sondern ist immer auch an praktischen Umsetzungen für eine bessere Welt interessiert. Auf dem Album „Fork in the Road“ ging es um ein Hybridauto, dessen Entwicklung er selbst betrieben hat. Unter dem Namen Pono hatte Young zwischenzeitlich einen eigenen Online-Musikdienst mit eigenem Abspielgerät herausgebracht, weil er mit der technischen Qualität anderer Dienste unzufrieden war. 2017 musste er jedoch die Einstellung von Pono verkünden.

Hinsichtlich der Corona-Krise hat sich Neil Young, der erst kürzlich sein Album „Barn“ veröffentlichte, eindeutig positioniert. Er will vorerst keine Konzerte spielen, weil der Auftritt vor maskenlosen Massen einen falschen Eindruck vermitteln könne. „Jemand wird mich im Fernsehen spielen sehen und einen Haufen Leute in der Menge, die alle ohne Masken dastehen. Sie werden denken, ‚Hey, alles ist cool‘“, sagte er kürzlich in einem Interview. „Nein, das ist es nicht ... Es ist mir egal, ob ich der einzige bin, der es nicht tut.“