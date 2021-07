Berlin - Zum Lebensgefühl der 1980er-Jahre gehört Nenas beschwingt-verpeilte Leichtigkeit unbedingt dazu. Der drohenden Apokalypse begegnete sie mit „99 Luftballons“ und am Ende der Welt, also „Am Meer, am Strand, wo Sonne scheint“, wollte sie mit mir alleine sein.

Tatsächlich haben wir uns bloß in den handelsüblichen Konzertsituationen getroffen. Sie auf der Bühne, ich weiter hinten im Publikum. Der Rest war „nur geträumt“.