Das Leben ist eine Baustelle und der Gendarmenmarkt ist es auch. Überall Bauzäune, Bagger, Sandhaufen. Es wird nicht nur bis Ende 2024 der gesamte Platz auf Vordermann gebracht, im dieser Tage gar nicht so leicht zu erreichenden Konzerthaus Berlin ist eine energetische Sanierung im Gange, die allerdings schon bis Ende des Jahres abgeschlossen werden soll. Schön sieht es nicht aus, auch wenn im Haus selbst nichts davon zu merken ist.

Hier ist am Mittwoch allerdings eine Frau aufgetreten, der man es zutraut, die Menschen trotz dieser eigentlich abschreckenden Lage dorthin zu locken. Es ist die erst 36 Jahre alte Dirigentin Joana Mallwitz, die hier mit Beginn der Spielzeit 2023/24 die Nachfolge von Christoph Eschenbach antritt. Von einer „ganz tollen neuen Chefdirigentin“ spricht der Intendant Sebastian Nordmann. Das findet nicht nur er. 2019 wurde Joana Mallwitz als Dirigentin des Jahres ausgezeichnet, übrigens ein genderneutraler Preis.

Joana Mallwitz ist schon angekommen in Berlin. Sie erzählt, dass sie am Morgen ihr Kind in eine hiesige Kita gebracht habe, und sie sprüht vor Begeisterung. Das ist keine Show, keine Enthusiasmus-Lampe, die sie eigens für diese Vorstellungsrunde anknipst. Sie brennt für diesen neuen Posten, für die Musik, und das Konzerthaus-Orchester, das sie mutig und neugierig nennt. Auch wenn sie am Konzerthaus keine Opern dirigieren wird, ohne die sie nicht leben kann, wie sie einmal in einem Interview sagte. Sie wird die Opernarbeit nicht aufgeben, sondern sie an anderen Häusern tun, in der kommenden Spielzeit aber nur einmal: „Der Rosenkavalier“ an der Staatsoper Berlin.

36 Auftritte hat Joana Mallwitz in der neuen Saison

Ansonsten konzentriert sie sich voll und ganz auf das Konzerthaus, übererfüllt dort in der kommenden Spielzeit ihre vertraglich festgelegten Aufgaben. 36 Auftritte hat sie in der neuen Saison. „Ich werde schon nicht umkippen zwischendurch“, versichert sie auf besorgte Nachfrage hin.

Eigens erwähnt sie etwa den Kurt-Weill-Schwerpunkt, den sie setzen wird, mit der Aufführung seiner beiden relativ unbekannten Sinfonien, die erste schrieb er als Student in Berlin, das war 1921. Die zweite begann er in Berlin und vollendete sie an seinem ersten Exilort Paris. Dazu kommt Weills „Sieben Todsünden“, ein Werk, für das Joana Mallwitz mit Katharine Mehrling zusammenarbeiten wird, die der Ex-Intendant der Komischen Oper, Barrie Kosky, als große Weill-Interpretin etabliert hat. Vielleicht ist es das, was Joana Mallwitz meint, wenn sie später sagt, in Berlin inspiriere man einander. „Man puscht sich gegenseitig hoch.“ In Berlin lodere ein kreatives Feuer, das einzigartig auf der Welt sei.

Die 1986 in Hildesheim geborene Joana Mallwitz ist nicht einfach nur eine Dirigentin, sie nutzt nicht erst jetzt in Berlin ihre Begeisterungsbegabung dafür, Menschen für Musik zu begeistern. Als sie 2014 mit 27 Jahren als jüngste Generalmusikdirektorin Europas nach Erfurt berufen wurde, entwickelte sie dort ein Format, das es auch in Berlin geben wird: das Expeditionskonzert, bei dem mit ihrer Hilfe ein Meisterwerk erkundet wird. Sie wolle allen Menschen die Freude am Hören zugänglich machen, sagte sie. Selbstverständlich wird das Werk am Ende auch gespielt. Dafür gibt sie manchen ihrer Sonntage dran: Als erstes nimmt sie sich im September Strawinskys „Le sacre du printemps“ vor.

Die neue Konzerthaus-Chefin will über Musik sprechen

Joana Mallwitz will über Musik sprechen, will sie über diesen Weg vermitteln. Sie wird das auch bei den Night Sessions tun, ein Format, das sie neu für Berlin entwickelt hat. Die erste findet am 24. November statt, als Gast ist dazu Robert Henke geladen, er macht elektronische Musik. Start ist immer um halb zehn.

Der Intendant Sebastian Nordmann räumt ein, dass es neben den vielen Mallwitz-Auftritten, zu denen dann noch Dirigate ihres Vorgängers kommen und von dessen Vorgänger, dem zum Ehrendirigenten ernannten Iván Fischer, wenig Platz für andere Dirigenten gibt. Sie solle aber gerade in der Anfangszeit, das Haus mit ihrem Stil prägen. Später werde dann auch mehr Platz für andere sein.

Dass sie eine Frau ist, eine der wenigen in dieser Sphäre der klassischen Musik, darüber wird an diesem Tag nicht gesprochen. Oder vielleicht doch. Sie sei mit einem Sänger verheiratet – es ist der Tenor Simon Bode – und junge Mutter, heißt es. Früher habe man gesagt, hinter jedem erfolgreichen Mann stehe eine starke Frau, wie es denn bei ihr sei. Joana Mallwitz pariert souverän: „Hinter jedem erfolgreichen Menschen steht ein tolles Team, so ist es auch bei uns.“

Zum Schluss verkündet Joana Mallwitz noch, dass sie einen Exklusivertrag bei der Deutschen Grammphon unterzeichnet hat. Für ihr Debüt spielt sie ihr Weill-Programm ein, es folgt Haydns „Schöpfung“. Aufnahmeort ist der Große Saal des Konzerthauses.