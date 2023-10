„Milli Vanilli“ auf Paramount+: Der größte Skandal der Musikgeschichte

35 Jahre ist es her, dass ein deutsch-französisches Pop-Duo über Nacht auf der ganzen Welt Superstar-Status erlangte. Keine zwei Jahre später war die Erfolgsgeschichte von Milli Vanilli nicht nur vorüber, sondern auch als vielleicht größter Skandal der Musikgeschichte enttarnt. Nun ist die Band, die nie eine war, plötzlich präsent wie lange nicht: Zu Weihnachten bringt Simon Verhoeven ihren Fall unter dem Titel „Girl You Know It’s True“ als Spielfilm in die Kinos, vorab gibt es nun bei Paramount+ den Dokumentarfilm „Milli Vanilli“ von Luke Korem.

Aufstieg und Fall des Duos waren dermaßen spektakulär, dass schon die reine Rekapitulation der Ereignisse in diesem Film die halbe Miete ist: Rob Pilatus, als leiblicher Sohn eines amerikanischen ’Soldaten und einer Deutschen bei Adoptiveltern in München aufgewachsen, und Fabrice Morvan, Franzose mit Wurzeln in Guadeloupe, treffen sich mit Anfang 20 in der bayerischen Hauptstadt, wo ihr Schwarzsein sie zu Außenseitern und ihr Tanztalent zu Szene-Lieblingen macht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Als der Produzent Frank Farian, der schon Boney M. zu Stars gemacht hatte, auf die beiden aufmerksam wird, interessiert er sich weniger für ihre musikalischen Ambitionen als ihren coolen Look und das Show-Potenzial. Ein Deal ist schnell gemacht: Farian nimmt die Single „Girl You Know It’s True“ mit Studiosängern auf, aber Rob und Fab repräsentieren auf dem Cover, im Musikvideo und mit Playback-Auftritten Milli Vanilli in der Öffentlichkeit. Doch weil der Song unerwartet zum millionenfach verkauften Welthit wird, gerät schnell eine Maschinerie in Gang, die sich kaum stoppen lässt.

Wollte irgendwer der Sache überhaupt Einhalt gebieten? Wer wusste um den musikalischen Schwindel? Und wie kam nach dem Gewinn eines Grammys schließlich die Wahrheit ans Licht? Auf diese Fragen gibt es höchst unterschiedliche Antworten, je nachdem, mit wem man spricht – und der Regisseur Korem lässt zwischen Unmengen von Archivmaterial viele Beteiligte zu Wort kommen: Farians ehemalige Mitarbeiterin und Lebensgefährtin Ingrid „Milli“ Segieth äußert sich ebenso wie Brad Howell und Charles Shaw, die damals wirklich am Mikrofon standen; Pilatus’ Schwester Carmen kommt zu Wort, der frühere Assistent des Duos ebenfalls. Und mindestens ein früherer Angestellter der Plattenfirma lässt durchblicken, dass man sehr wohl wusste, was es mit den Songs auf sich hatte, die Farian in seinem Studio in Deutschland aufnahm.

Besonders eindrücklich sind natürlich die Aussagen von Morvan selbst, der heute als Sänger und Familienvater in Amsterdam lebt und nach der tödlichen Medikamenten- und Alkoholüberdosis von Pilatus 1998 hier nun allein für die Erinnerungen aus dem Epizentrum des Skandals zuständig ist. Dass Morvan Raum bekommt, seine Sicht der Dinge darzustellen, ist nur folgerichtig, macht doch „Milli Vanilli“ nachvollziehbar deutlich, dass die Konsequenzen des Skandals mindestens fragwürdig waren: Während Fans aufgebracht ihre CDs und Platten zerstörten und die Weltpresse mit einem Furor über die beiden jungen schwarzen Europäer herfiel, der sie mehr als nur die Karriere kostete, konnten sich sowohl Farian als auch der Plattenmogul Clive Davis unbeschadet aus der Affäre ziehen.



Ausgerechnet diese beiden standen Korem nicht für Interviews zur Verfügung, was dem Film ein wenig die Kraft raubt. Der faszinierenden Geschichte – und den immer noch erstaunlich mitreißenden Popsongs – tut das aber kaum Abbruch.



Milli Vanilli. Dokumentarfilm, 106 Minuten, Paramount+