Neue Platten: Circa Waves, Belle and Sebastian, James Yorkston & Nina Persson

Belle and Sebastian liefern das erste große Feelgood-Album 2023. Circa Waves tun so, als wäre 2010. Und James Yorkston schwört auf Digital Detox.

Belle and Sebastian: „Late Developers“ (Matador/Beggars)

Unsere Super-Schotten, die Indie-Popper namens Belle and Sebastian, machen noch lange nicht die Schotten dicht – auch nicht, nachdem sie 2017 auf drei EPs die Welt gerettet haben („How To Solve Our Human Problems“) und erst 2022 ihr vorheriges Album vorlegten mit dem vergleichsweise kleinspurigen Titel „A Bit Of Previous“. Die Aufnahmen des Indie-Pop-Septetts (rund um Sänger-Songwriter Stuart Murdoch) dazu waren aber offenbar so ertragreich, dass nun noch ein zweites Alben aus den selben Sessions rauskommt.

Unfassbar. Denn nichts darauf klingt nach Resterampe oder auch nur nach Plan B-Seite. Alles erste Schottensahne! Garniert (nebst den omnipräsenten Gitarren) auch mit Flötentrillern und mit Cembalo-Klimpern. Die Stimmung der Platte: so als ob Gitarren-Trauer-Troubadour Nick Drake mal richtig gute Laune gehabt hätte. Also noch mit ein paar Wermutstakten. Obendrein: Schöne Referenz auf Paul McCartney & Wings („So In The Moment“). Nur eine Woche nach Iggy Pops Pisspunk-Sensation definitiv das erste große Feelgood-Album des Jahres.

Circa Waves: „Never Going Under“ (Lower Third/Pias)

Nachdem die Arctic Monkeys sich inzwischen wohl endgültig (zumindest mit dem zweiten Album in Folge) vom guten krachigen Britpop in Richtung Glamour-Hotel-Lobby-Pop verabschiedet haben, lechzen viele nach Ersatz. Zumal die gefeierten jungen Rock-Bands aus Britannien dieser Tage (Black Midi und Black Country, New Road und wie sie alle heißen) ja eher damit glänzen, klassisches Songwriting zu zerhackstückeln, also, äh, zu dekonstruieren. Die Circa Waves hingegen, die wie die Arctic Monkeys aus Nordengland kommen, aber nicht aus Sheffield, sondern aus Liverpool, liefern Britpop als wär seit circa 2010 nix mehr gewesen.

Dabei haben sie sich erst 2013 gegründet. Am besten sind die Momente, in denen Sänger

Kieran Shudall kopfstimmlich in den Höhen schwebt. Leider laufen die E-Gitarrenriffs mit den sich super vorhersehbar aufwölbenden Refrains etwas zu einfallslos auf Autopilot. Aber wer sich gern in Nuller- oder Zehnerjahre-Nostalgie suhlt (Stichwort: Eskapismus), der ist bei den Circa Waves auf der perfekten Welle.

James Yorkston, Nina Persson and The Second Hand Orchestra: „The Great White Sea Eagle“ (Domino/Goodtogo)

Allein dieser lange Künstlername ist eine Frechheit! Können sich James Yorkston, Nina Persson and The Second Hand Orchestra nicht einfach kompakt The Second Hands oder so ähnlich nennen? Aber, ach, so schnell verfliegt der Ärger, wenn man diesen Stimmen lauscht: Der schottische Singer-Songwriter James Yorkston, der eigentlich auf Gitarren zu Hause ist, hat sich aus seiner Komfortzone heraus übers Klavier gebeugt – und die (auch von den Manic Street Preachers geschätze) Sängerin Nina Persson hinzugeladen.

Wie die beiden Stimmen sich umgarnen, ist ein Traum: Yorkston sympathisch an- und aufgekratzt; Persson mit dezentem Country-Twang. Und zu all dem improvisiert das Second Hand Orchestra auf Fidel, Flöten und Trompete. Richtig schön verträumte hand- und mundgemachte Musik. Digital Detox. Erhebend wie die Schwingen eines beseelten Seeadlers.