Neue Platten fürs Wochenende: Drake + 21 Savage, Hawa, Phoenix

HAWA: „Hadjabangoura“ (4AD/Beggars)

HAWA, gebürtiger Berlinerin, aufgewachsen im westafrikanischen Guinea, ist so ziemlich einer der unwahrscheinlichsten aufglühenden Popstars dieser Tage: Mit 15 (da hatte sie schon ihr lesbisches Coming-Out bei ihrer Mama) schmiss sie das Kompositions-Stipendium, das sie bei den edlen New Yorker Philharmonikern bekommen hatte.

Trotzdem ging es steil bergauf: HAWA, die bei Fashion-Shows mit ihrem D'Angelo-inspirierten Soul auch schon vor R&B-Stars wie Beyoncés Schwester Solange und vor Kelela performte, legt uns mit „Hadjabangoura“ ein Debüt-Album vor, dessen Tracks zwar großteils nur etwa anderthalb Minuten lang sind, aber locker an eine Beyoncé erinnern, die im Underground-Club spielt (im Loophole in Neukölln vielleicht?) statt im Stadion. Wir sind stolz auf dich, HAWA aus Berlin!

Phoenix: „Alpha Zulu“ (Glassnotes)

Der größte Berliner Rapper, Casper, na klar, hört am liebsten Franzosen, bevor er auf die großen Bühnen des Landes steigt: Daft Punk oder eben, oui, Phoenix. Die Herren aus dem Edelschloss-Städtchen Versailles. Doch was war und ist von Phoenix zu erwarten, nachdem die 2017 so liebe-, ach was, amore-voll dem Italo-Pop fröhnten auf „Ti Amo“?

Für die Vorab-Single (oder: den Fokus-Track, wie man heutzutage sagt) haben sich Phoenix den New Yorker Vampire-Weekend-Sänger Ezra Koenig hinzugeladen. Und trotz der überraschenden Kollabo klingen Phoenix immer noch (oder: wieder, besser gesagt) als wären wir im Jahr 2009, mal wieder: Ihre eigenen Klassiker „Lisztomania“ (die schwindelerregende Fan-Ehrfurcht vor dem ersten Pianisten-Rockstar und somit Elton-John-Vorläufer Franz Liszt ) und „1901“ lassen grüßen. Natürlich liegt das auch an der Macarone-süßen Stimme von Leadsinger Thomas Pablo Croquet. Phoenix sind jedenfalls wieder da wie Phoenix aus der Asche. Oder wie die Aprikosen-Marmelade im Croissant.

Drake + 21 Savage: „Her Loss“ (OVO/Republic/Universal)

Er blase eine halbe Million Dollar „auf euch Nutten“, schließlich sei er Feminist, rappt der Kanadier Drake in der zweiten Strophe auf „On BS“, dem dritten Track des Kollaborationsalbums „Her Loss“ mit 21 Savage. Und das fasst den Spirit der Platte auch ganz gut zusammen: Knete und Huren, man gönnt sich ja sonst nichts! Aber keine Sorge, Patek-Uhren und Karren kommen auch vor, etwa ein Maybach in „Privileged Rappers“, samt einem kleinen Diss auf die Regenbogen-Diamanten des (bisexuellen) Frank (Ocean). Und wenn gar nichts geht, wichst sich 21 Savage eben seinen Schwanz mit ihrem Büstenhalter, rappt er in selbigem Track. Ach je.

Rätselhaft, warum Drake so viele Platten raushauen muss, nach „Certified Lover Boy“ (2021) und „Honestly, Nevermind“ (2022) nun schon die dritte Platte in einem schmalen Zeitfenster. „Jimmy Cooks“, gemeinsam mit 21 Savage, von der letzten LP war ein Nummer-Eins-Hit, und so ergibt es kommerziell natürlich Sinn, nochmals gemeinsame Sache zu machen, und wo Knete da ist, kann man sich halt auch ein Daft-Punk-Sample („One More Time“ in „Circo Loco“) leisten. Künstlerisch hätten uns die beiden mit diesem Fertiggericht-Brei aber auch gern verschonen können. Schade, denn Drake galt doch mal als der große Emo, der Sensible, der uns seine Seelenqualen ausschüttet.