Neue Platten fürs Wochenende: Iggy Pop, SZA, Little Simz

Iggy Pop ist immer noch der alte junge Piss-Punk, den wir lieben. SZA hätte sich ein paar Tracks sparen können. Und Little Simz ist längst nicht mehr little.

Iggy Pop: „Every Loser“ (Gold Tooth/Warner)

Was für ein Wahnsinnsstart ins Musikjahr! Das erste nennenswerte Album 2023 ist gleich eine Punk-Sensation: Iggy Pop, zwar schon 75, aber immer noch fit wie ein Teenager mit ADHS, packt gleich im ersten Track des neuen, nunmehr 19. Solo-Albums seine Genitalien aus: „Got a dick and two balls / and that’s more than you all!“ Eine Geste von einer dermaßen ausgestellten und damit gar nicht mehr ernstzunehmenden Überheblichkeit, die so letztlich zwar rotz-, um nicht zu sagen spermafrech bleibt, aber auch selbstironisch glänzt.

Iggy, spätestens seit seinem großen Berlin-Hit „The Passenger“ von 1977 genau so Ehren-Berliner wie Dschungel-Tanzkamerad David Bowie, ist ganz der Piss-Punk-Sack, wie wir ihn kennen und lieben. Das haben wir allerdings auch seinem Produzenten Andrew Watt (der etwa auch Pearl Jam produzierte) zu verdanken. Er lockte Iggy diesmal von seinen kunstbeflissenen Spoken-Word-Jazz-Experimenten der letzten Jahre weg, zurück zum Krawallo-Krach, den man vielleicht ein paar Kids auf die Kopfhörer geben sollte, damit sie keine Böller mehr benötigen.

Zu den prominenten Gästen zählt neben Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) und Duff McKagan (Guns n’ Roses) auch der 2022 verstorbene Trommler der Foo Fighters: Taylor Hawkins. Ob Ex-Papst Benedikt XVI. sich im Grabe umdreht, wenn er Iggy singen hört, dass Gott ihn, Iggy, zum Junkie gemacht hätte („Strung Out Johnny“)? Iggy bleibt jedenfalls, so viel ist auch nach dieser Platte klar, noch lange unter uns, den Lebenden.

SZA: „SOS“ (Top Dawg/RCA/Sony)

Das muss man auch erst mal packen: Die 33-jährige R&B-Sängerin SZA, die im sogenannten echten Leben Solána Imani Rowe heißt, hat zwar nun mit „SOS“ gerade erst zwei Alben rausgebracht, war aber schon für unfassbare 14 Grammys nominiert – darunter 2019 für ihr obendrein Oscar-nominiertes Duett „All The Stars“ mit dem aktuell wohl weltwichtigsten Rapper: Kendrick Lamar.

Auch die neue „SOS“-Platte hat so ihre Höhepunkte, etwa das Duett mit Phoebe Bridgers oder den Titeltrack, der zudem, geschickt gewählt, als Opener fungiert. Leider blubbert bei den verschwenderischen 23 Nummern des Albums (auf deren Cover die studierte Meeresbiologin bewusst an ein spätes, ikonisches Foto von Lady Di auf einem Luxusboot erinnert) dann aber doch zu viel bedeutungsschwach dahin. Mehr ein Sturm im Wasserglas als auf hoher See. In seinen besten Momenten, etwa dem Track „Too Late“ erinnert „SOS“ dann aber tatsächlich an die Janet Jackson aus der Zeit des „Control“-Albums 1986, und das ist groß.

Little Simz: „No Thank You“ (Forever Living Originals/Awal)

Gerade im Dezember erst hat Little Simz, mit ihren 28 Jahren die wichtigste britische Rapperin der Gegenwart, das Berliner Tempodrom in einen Mega-Moshpit verwandelt, und schon gibt es Nachschlag, ihr fünftes Album „No Thank You“, bereits im Titel ein großes Anti: gegen Reich-Arm-Gefälle; gegen Ignoranz von mentalen Problemen; gegen das opportune Arrangieren mit dem Status quo.

Nicht dass Little Simz, für deren erstklassigen Rap-Flow selbst Kendrick Lamar schon größte Bewunderung gezeigt hat, es unbedingt nötig hätte, aber auch die 70s-affine und dabei doch sehr zeitgemäße Klanggestaltung abseits ihrer Stimme ist von erster Sahne: die warm summenden, an- und abschwellenden Gospelchöre wie auch die funky funkelnden Beats; all dies in Szene gesetzt von ihrem Kindheitsfreund, dem Produzenten Inflo, der auch beim letzten Adele-Album mitwirkte, aber in erster Linie Mastermind bei einer der aktuell spannendsten Jazz-Formationen ist, bei SAULT. Little Simz kann und ist vieles, aber eines schon lang nicht mehr: little, also klein.