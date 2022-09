Neue Platten fürs Wochenende: Jadu, Eliza, Whitney, Death Cab for Cutie

Jadu: „Modus Operandi“ (Deserteur/Groove Attack)

Jadu, die Berliner HipHop-Brachial-Rockerin, Jahrgang 1988, hat sich schon 2019 auf ihrem ersten Album „Nachricht vom Feind“ und den zugehörigen Musikvideos herausgenommen, was man sonst fast nur bei Rammstein abnickt: Ein Verwirrspiel mit Nazi-ähnlicher Ästhetik, das vermutlich (hoffentlich!) vor allem provozieren will – oder im besten Falle sogar ironischer, also im Kern antifaschistischer Kommentar ist. Bei Jadu wurde die Sache aber noch mal verwirrender als bei Rammstein, à la: „Als Woman of Color kann sie ja wohl keine Nazi-Braut sein!“ Tatsächlich ist sie die Ex-Frau des politisch unverdächtigen Ex-Rostocker und Ex-Berliner Rappers Marteria, der kürzlich in der FAZ sagte: „Wir haben gegen die Nazis geboxt.“

Auch ihrem Zweitling „Modus Operandi“ inszeniert sich Jadu wieder als Bad Girl: „Lucifer erwischt mich inflagranti / ab in den Fahrstuhl, avanti, avanti.“ Oha! Aber eine Platte, die schon so loslegt, kann auch nicht ganz schlecht werden. Und das wird sie auch nicht. Wirklich gefährlich sind die Männer („Gefährliche Männer“), die das lyrische Ich im Jadu-Album vorzugsweise flachlegt. Abgebrüht sing Jadu auch über Marschtrommeln und Honky-Tonk-Klavier von einem Toten, der im Mittellandkanal schwimmt. Engel sind eiskalt und tragen blondes Haar. „Frau an der Front, ja, ich führe“, stellt Jadu im finalen „Frau von Welt“ klar. Und sie sei die Königin Germanias. Oh wei. Ein Album, das einen etwas ratlos zurücklässt, wenn die letzte Marschtrommel schweigt. Vermutlich wollte uns Jadu aber exakt dorthin führen.

Death Cab for Cutie: „Asphalt Meadows“ (Atlantic/Warner)

Death Cab for Cutie um Sänger Ben Gibbard (2. v.r.) Jimmy Fontaine

Diese Stimme von Ben Gibbard kriegt einen immer wieder! Für alle, die in den letzten zwei Dekaden nie die Serien „Six Feet Under“ (genial!) oder „Californication“ (mit Mulder aus Akte-X) oder „O.C. California“ gesehen haben, in deren Soundtracks Songs von Death Cab for Cutie (DCFC) liefen; vor allem in „O.C. California“ geradezu exzessiv: DCFC-Sänger Ben Gibbard klingt in etwa so, als hätte sich Neil Tennant von den Pet Shop Boys (PSB) dazu entschieden, Indie-Rock spielen – und dabei weniger teilnahmslos zu wirken als es die PSB meist (aus Prinzip, versteht sich) tun.

Die beste Platte, die DCFC jemals gemacht haben, war die ultramelancholische „Plans“-LP von 2005, mit extra viel Piano und dafür weniger E-Gitarren als zuvor. Ganz daran reicht das neue „Asphalt Meadows“ (zu deutsch: Asphaltwiesen) zwar nicht heran, aber es ist trotzdem ein kleines Wunder, dass die Magie von damals im Ansatz aufkommt. Welche Melancolia-Rock-Band mit Taufjahr 1997 packt das schon? Coldplay (Jahrgang 1996) wurden ja von Jahr zu belangloser in ihrer Stadionkompatibilität. DCFC fallen dieser Coldplayisierung nicht anheim. Mögen sie noch lange nicht ins death cab, ins Todestaxi steigen, bitte!

Eliza: „A Sky Without Stars“ (Log Off/Different Recordings/Pias)

Wahrscheinlich das stärkste Album dieser Woche: Die junge Britin Eliza hat, es ist ja nicht zu überhören, ein großes Faible für D'Angelo und Marvin Gaye. Souliger R&B vom Feinsten also. Dabei fährt sie stimmlich nicht die Angeber-Achterbahn-Loopings einer Mariah Carey oder Whitney Houston, sondern hält es eher mit Brandy: Oberflächlich betrachtet, hält sie sich auch auf diesem, ihrem zweiten Album „A Sky Without Stars“ zurück mit ihren Vocals, aber tatsächlich ist das ziemlich aufregend, was sie da veranstaltet, so als hätten sich Destiny's Child zur Entspannung Psychopilze von den Cocteau Twins stibitzt. Große Empfehlung. Also nicht das Stibitzen, aber die Platte von Eliza.

Whitney: „Spark “ (Secretly Canadian/Cargo)

Schlechte Nachricht vorweg: Nein, Whitney Houston ist nicht von den Toten auferstanden. Aber es gibt leider noch eine zweite schlechte Nachricht: Auch Whitney, das Folk-Duo aus Chicago, war schon besser in Form. Mit ihrem gerade mal halbstündigen aber genialen Debüt-Album „Light Upon The Lake“ hatten sie sich 2015 in die Herzen aller Waldhüttensolitäre gespielt – und auch ins das von Elton John, der Whitney gern in seiner Radioshow spielt und sie auch mal für die New York Times interviewte. Beim dritten Album wollen sich viele Bands dann ja aber neu erfinden. Whitney machten ein Cover-Album. Kann man tun. Jetzt auf der vierten Platte „Spark“ hatten sie aber wohl so richtig das Bedürfnis, was Neues zu machen. Mist!

Das halbe Album sollte offenbar auf Pop gepimpt werden. Das war einfach eine schlechte Entscheidung für Whitney, sich von ihrem warm reduziertem Folk zu trennen, der wirklich ihr Signatursound war. Die neuen „Popsongs“ klingen nur dank der markant herzlichen Kopfstimme von Julien Ehrlich nicht wie Einheitsware, ehrlich. Hopfen und Malz sind trotzdem nicht verloren: Der Song „County Lines“ vom neuen Album etwa ist eine schöne Klavier-und-Trompeten-Ballade für die späten Stunden an der Bar. Vielleicht sollte Elton John mal bei den Jungs in Chicago durchklingeln und einen organischeren Sound einfordern. Andererseits macht er es zurzeit ja leider selbst nicht besser auf seinen seelenlos synthetischen Abwegen, siehe „The Lockdown Sessions“ 2021.