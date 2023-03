Neue Platten fürs Wochenende: Lana Del Rey, Depeche Mode, Herbert Grönemeyer

Lana Del Rey: „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd“ (Interscope/Universal)

Nie zuvor klang Lana Del Rey so luftig, dunstig und dabei doch labyrinthisch wie auf ihrer neunten Langspielplatte mit dem verwegenen Titel „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd“. Schon die (inszenierte?) A-cappella-Gospel-Folk-Chorprobe im Opener gibt die Stimmung vor: Die Platte wirkt im besten Sinne spontan, oft so als würde Lana Del Rey, völlig losgelöst von Pop-prägnanten Strophen-Bridge-Refrain-Strukturen, in einem Open-Mic-Keller losjammen und losjammern; nur ist halt zufällig ein cinemathisches Kammerorchester dabei, manchmal.

Es ist eine Entwicklung weg von den großartigen, aber doch auch sehr bemüht polierten Vorzeige-Balladen aus dem gefeierten „Norman Fucking Rockwell!“ (2019). Ein Weg, den Lana Del Rey schon auf „Blue Banisters“ (2021) vorzeichnete – und den sie nun konsequent weitergeht. Aber doch mit Unerhörtem: Lana Del Rey, die Americana-Collagen-Künstlerin, von der schon seit langem kein Song, keine Referenz links oder rechts des Laurel Canyons sicher ist, zitiert so exzessiv wie nie ihr eigenes Material; es ist auch eine Abkehr vom zur Schau gestellten Amerika-Patriotismus hin zu einer familiäreren Innenschau; aber sie „remixt“ es eben doch auf eine Weise, die man bislang nicht von ihr kannte.

„A&W“ führt die Sounds aller Lana-Schaffensphasen zusammen. Somit ist auch der Boombap der frühen „Born To Die“-Pop-Jahre wieder da, aber diesmal psychedelisch verwoben mit der reiferen Joni-Mitchell-Lana. Das finale „Taco Truck x VB“ bedient sich schamlos an ihrer eigenen „Venice Bitch“ von 2019. Lana ist nicht mehr sicher vor Lana. Im Grunde ist es formal-musikalisch die Message, die sich in ihren Texte seit jeher ausdrückte: das Manifest einer Frau, die ihre „Schwächen“ (Drogen, harte Männer, feiner Glamour, Depressionen) zelebriert wie keine zweite zurzeit, Respekt!

Depeche Mode: „Memento Mori“ (Columbia/Sony)

Depeche Mode sind da – und wie! Sie haben ihre stärkste Platte des Jahrtausends produziert, die, gemessen am kommerziellen Erfolg der Band, überraschend wenig fürs Konsensradio tut. Dabei wäre zu befürchten gewesen, dass Leadsänger Dave Gahan und Keyboarder-Gitarrist Martin Gore nach dem Tode ihres Dritten im Bunde, Andy Fletcher, 2022 nicht mehr gut zueinanderfinden; galt Fletcher doch stets als der Versöhner zwischen Gore und Gahan, die privat nicht eben beste Kumpels sind. Aber dieser Tod scheint Wunden aufgerissen und Gore und Gahan zu einer Zweier-Konfrontation gezwungen zu haben, die (so widersprüchlich es auch klingen mag) künstlerisch auf „Memento Mori“, nun Früchte trägt, einer Platte, deren todestrunkenen Titel Fletcher übrigens noch zu Lebzeiten beisteuerte.

Die Bassdrum pocht tief, es dröhnt und faucht noisy. Dave Gahans Stimme klingt wie frisch aus dem Hades. Die Synthesizer schmettern zart wie Schmetterlingsflügel im Opener „My Cosmos Is Mine“; die Zerbrechlichkeit, die Endlichkeit gemahnend. „Wagging Tongue“ stampft wie ein Nachtclub in der Stadt der Todesengel. In „Ghosts Again“ stürmen und drängen die Synths; und funkeln dann wie Träumereien von Robotern. Auf „My Favorite Stranger“ schleifen sich denn auch endlich die Gitarren scharf. Der Bass turnt wie auf einem Stufenbarren. „Soul With Me“ hat etwas von einem blätterraschelndem Herbstspaziergang mit George Michael und „Caroline’s Monkey“ schwingt sich trotz zart disharmonisch verschobener Keyboards zum eingängigen instant classic auf.

Zum finalen Albumdrittel wird das Tempo stark gedrosselt. Es stellen sich erste monotone Längen ein. Doch gerade wenn man meint, Depeche Mode gehen nun auf Chiller-Modus, laufen sie doch noch zum Endspurt an. Auf „Never Let Me Go“ (ein Verweis aufs gleichnamige Placebo-Album 2022?) klingt Gahans Edel-Goth-Stimme so schauderlichschön von Dämonen gequält, er verschleppt die Silben. Das eine Nahtod-Erfahrung verhandelnde „Speak To Me“ beschwört dann eine Kraft herauf, die kein Erbarmen kennt. Was für ein fieses Finale, was für eine starke Platte!

Herbert Grönemeyer: „Das ist los“ (Grönland/Vertigo/Universal)

Grönemeyer will niemanden zurücklassen. Und deshalb holt er uns dort ab, wo er uns vermutet. An einem Ort, der wohl etwas von einer Kirmes-Diskothek haben muss. So zumindest klingt der Titeltrack von „Das ist los“: wie ein hektischer Jahrmarkt der Aufmerksamkeitsökonomie. Ein soziales Bierzelt, in dem getanzt, gesoffen und geschrien wird. Aus allen Ecken ruft wer, bis man kaum noch weiß, was Sache ist.

Einen Schwenk in Richtung Klima-Kleber gibt es auch auf Grönemeyers neuer Platte: „Oh Oh Oh“ heißt der Song: „Da sind so viele offene Gesichter / gewappnet für den Klimakampf / voll durchgenervt von alten Geschichten / Sie wollen voran, stehen unter Dampf.“ Im Klimakampfdampf lässt sich derweil prächtig schunkeln. Bis Onkel Herbert die Geduld verliert, ermahnt: „Muss die Welt erst in Flammen stehen / dass wir aneinander Anteil nehmen / Wichtig ist, alle sind oh oh oh / dabei rüber in die neue Zeit.“ Oh oh oh! Oh, là, là.

Herbert Grönemeyer hat sein Herz am rechten Fleck, so viel ist klar. Er meint es gut und will uns Mut zusprechen, Mut zupoetisieren. Ein Anti-Spalter, ein Zusammenführer in polarisierender Zeit. Für jemanden, der dabei so viele Mittel hätte wie Chartking Grönemeyer, ist der Sound der Platte aber überraschend unspektakulär.