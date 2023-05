Neue Platten fürs Wochenende: The Lemon Twigs, Susanne Sundfør, Aime Simone

The Lemon Twigs: „Everything Harmony“ (Captured Tracks/Cargo)

Brian D’Addario, 26, und Michael D’Addario, 24, sind wohl die neuen Simon & Garfunkel. Die beiden jungen Bruderherzis aus Long Island schwärmen unverkennbar für die Herzeleid-Duette ihrer Folk-Rock-Heroen. Seit ihrer Debüt-Platte „Do Hollywood“ von 2016, als die beiden noch Teenager waren, haben die D’Addario-Bros mit ihrem genialischen Gespür für bitterschöne Melodien und sonnenwarme Harmonien prominente Fans gewonnen, von Todd Rundgren über den Lana-Del-Rey-Produzenten Jack Antonoff bis hin zu Elton John.

Waren die drei Vorgänger-LPs der Lemon Twigs noch stark von bestem melodischem Irrsinn geprägt, mit improvisiert daherkommenden Arrangements, so wirkt das vierte Album deutlich ausgereifter. Aber immer noch sehr verliebt in den Soft-Rock der Sechziger und Siebziger, samt Beach-Boys-haften Backing-Vocals. Sowieso das Beste: Wie diese Bruderstimmen einander umgarnen.

Wer auf hand- und herzgemachte Musik steht abseits kurzlebiger TikTok-Trends, ist bei den Lemon Twigs goldrichtig. Wie können sie einen solchen Vintage-Sound in ihren jungen Jahren zelebrieren? Vermutlich ist es ein Mix aus elterlicher Erstliga-Plattensammlung und schlimmem Liebeskummer (Anspieltipp: „What Happens To A Heart“). Gut, dass einem das Leben nicht nur Zitronen, sondern auch Zitronenzweiglein, Lemon Twigs halt, gönnt.

Konzert: Frannz Club, 23.5., 20 Uhr, VVK 29 Euro

Susanne Sundfør: „blómi“ (Bella Union/Pias)

Dieser anschmiegsame Avantgarde-Folk ist was für Fans von Feist, Joanna Newsom und von weniger rebellischen Björk-Tracks! „blómi“, die sechste Platte der 37-jährigen Norwegerin Susanne Sundfør, lebt von ihren intensiven Vocals. Vielleicht liegt es daran, dass Sundfør ein Sujet gefunden hat, das besonders viel in ihr auslöst? Schließlich geht es in einigen Texten um ihre Tochter.

Etwas überraschend, hier wohl ihren Lover adressierend, sprechsingt Susanne Sundfør in ihrem Lied „ṣānnu yārru lī“ sogar deutsch: „Oh von einer glühenden Leidenschaft Erfasster, Lüsterner / Mein heißes Verlangen ist da!“ Wobei Kennerinnen antiker Literatur bemerken werden, dass sie sich hier an altgriechischen Vorbildern abarbeitet. Da könnte sich auch Helene Fischer noch was abgucken beim Texten! Im Ernst: ein wirklich schönes Album – eines, das eine große Seelenruhe ausstrahlt, gut zum Runterkommen abends.

Aime Simone: „Oh Glory“ (Because/Virgin/Universal)

Von Neukölln aus in die französischen Charts: Sein Debüt „Say Yes, Say No“ von 2020 hatte Aime Simone sogar noch ganz in Berlin produziert. Die Stadt, in der er drei Jahre lang verweilte. Inzwischen hat der junge Franzose seinen Hauptwohnsitz leider wieder zurück nach Paris verlegt. Aber Berlin und er, so schwört er, das sei immer noch symbiotisch. Immer wieder pendelt er hierher. Stoff für seine Songs.

Wie klingt das Ganze? Nach Electro-Pop mit Trap-Beats, einer Melancholie zwischen Billie Eilish und Yung Lean. Seine Stimme hat in den besten Momenten was vom The-xx-Sänger Oliver Sim. Aber auch Gitarren lässt Aime Simone gern zu. Am liebsten denkt Aime Simone sowieso post-genre: So spielt er auch gerne mal bei seinem älteren Kumpel Peter Doherty Support. Die Franzosen lieben Aime Simone wie Macarons mit Himbeermarmelade. Ganz schön süßlich, aber für manche Momente exakt der richtige Kick. Fürs Hitradio sowieso.