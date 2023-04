Anastacia schockt deutsche Fans mit Tote-Hosen-Cover: Doch das ist erst der Anfang

Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Die US-amerikanische Sängerin Anastacia („Paid My Dues“) covert Die Toten Hosen. Dahinter steckt jedoch ein größerer Plan.

Erst im Februar hat Anastacia den Berliner Admiralspalast gerockt – und dabei gezeigt, dass sie so ziemlich alles vom Tanzbodenknaller bis zur Country-Scheunen-Ballade kann. Das Publikum hielt nichts mehr auf den royalroten Samtpolsterstühlen. Auch eine Coverversion von Guns n’ Roses brachte Anastacia damals mit nach Berlin: „Sweet Child Of Mine“.

Nun überrascht Anastacia aber mit einem Cover-Song, mit dem wohl kaum jemand gerechnet hätte: Ihre neue Single „Best Days“ ist eine englischsprachige Version von einem Song der Toten Hosen: „Tage wie diese“. Wie klingt sie im Vergleich zum Tote-Hosen-Original? Eher wie eine cleane Wellness-Hymne. Wenn auch mit der markanten Anastacia-Soul-Stimme.

Bei den Hosen hatte „Tage wie diese“ was von einem Pseudo-Grunge-mäßig vernuschelten Sauflied; das übrigens sogar Angela Merkel mal an einem Wahlabend anstimmte. Ob wohl Berlins neuer CDU-Regierender Kai Wegner aus Spandau zurzeit auch ein Sauflied braucht, um seine nicht gerade ruhmreiche Krönung im dritten Wahlgang zu verkraften? Ob Wegner dann gleich die Anastacia-Version kapert?

Laut Anastacia jedenfalls hat Campino persönlich ihrer Version schon mal den Hosen-Segen erteilt. Wem jetzt die Kinnlade runterklappt, der sollte keinesfalls weiterlesen.

Denn: Anastacia will ein ganzes Album mit Coverversionen deutschen Liedguts rausbringen: „Our Songs“ wird es heißen. Zu den gecoverten Songs zählen auch solche von Unheilig („Geboren um zu leben“), Alphaville („Forever Young“) und den Scorpions („Still Loving You“). Im September soll es so weit sein. Nachtigall, ick hör dir trapsen.

Natürlich muss so etwas nicht misslingen: Beyoncé und Jay-Z war bei ihrem gemeinsamen Auftritt im Berliner Olympiastadion im Juni 2018 auf ihrer „On The Run Tour II“ ein ganz wunderbares Rework von „Forever Young“ gelungen. Alphaville-Sänger Marian Gold verriet der Berliner Zeitung sogar im Interview, dass er sich Beyoncés Version sehr gerne anhört, wiewohl er die meisten anderen Cover seines Songs für misslungen halte. Und auch die Fans von Lizzo hatten kürzlich merklich große Freude daran, als Lizzo in der Mercedes-Benz-Arena einem Rammstein-Klassiker huldigte.

Trotzdem klingt ein ganzes Cover-Album mit Liedern aus Deutschland ein wenig so, als wollte die in den USA recht unbekannte Anastacia, die in Deutschland hohe Chart-Platzierungen erreicht, hier ihre treueste Fanbase ausmelken.