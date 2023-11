Dieser Track ist ein Aufbegehren. „Kämpf Allein“ heißt er, im Untertitel: „Free Palestine from Hamas/ISIS/Hisbollah“. Gewidmet hat ihn der Schöneberger Rapper Ben Salomo „den über 1400 ermordeten Zivilisten – Männern, Frauen, Kindern und Babys, die am 7. Oktober 2023 in Israel, beim barbarischen Terrormassaker der Hamas/ISIS, überfallen wurden“.

Bekannt geworden zur Jahrtausendwende durch seine Battle-HipHop-Reihe „Rap am Mittwoch“ in einem Keller der Tempelhofer Ufa-Fabrik, wollte Jonathan Kalmanovich, der seit seiner jüdischen Bar Mitzwa den Beinamen Ben Salomo („Sohn des Friedens“) trägt, spätestens seit dem Echo-Eklat 2018 rund um Farid Bang und Kollegah nichts mehr mit der deutschen Rap-Szene zu schaffen haben: zu viel Antisemitismus.



Und um Antisemitismus geht es auch in „Kämpf Allein“, auf harten HipHop-Beats: „Dieser Song spricht ungeschminkt all die Dinge an, vor denen Deutschland jahrzehntelang Augen und Ohren verschlossen hat“, kündigte Ben Salomon bereits im Vorfeld über den Kurznachrichtendienst X an.

Das Rap-Video von Ben Salomo setzt ein mit einer Nachrichtensprecherstimme, die aus dem Off antisemitische Vorfälle in Deutschland benennt. Dann kommt die Antisemitismus-Expertin Monika Schwarz-Friesel, Professorin an der TU Berlin, zu Wort. Sie bezieht sich auf Menschen, die behaupten, man habe keine hinreichenden Kriterien, um „die sogenannte Israelkritik“ und Antisemitismus voneinander abzugrenzen. „Bullshit“, resümiert die Professorin.

Ben Salomos „Kämpf Allein“: Israel ist die einzige Demokratie im „Höllenloch“

Der eigentliche Track beginnt damit, dass Ben Salomo Stärke heraufbeschwört, „wenn sie mich in die Enge treiben“: „2000 Jahre im Exil, aus der Asche Birkenaus auferstanden, steh ich hier.“ Ben Salomo klagt Deutschland inklusive seiner Medienberichterstattung an: „Oft mit der deutschen Presse in Komplizenschaft / recycelt dieses Land wieder mal die Niedertracht.“



Unverkennbar bezieht sich Ben Salomo auch auf die zahlreichen, eigentlich verbotenen pro-palästinensischen Demonstrationen in deutschen, auch Berliner Straßen: „‚Free Palestine‘ ist das neue ... ich sag’s lieber nicht.“ Man nenne ihn „Jude, feiges Schwein“, doch er weiche nicht zurück , „wenn der Hass sie wieder vereint“. Ein Aufbegehren.

Doch Ben Salomo holt weiter aus, auch gegen Unesco und Vereinte Nationen: „Dieser Countryclub wird regiert von einem Menschenschlag / dessen Maxime nicht die Menschenrechte sind.“ Das kleine Land Israel, so weiter im Rap-Text, diene der Welt „als Sündenbock“. Dabei sei es doch die einzige Demokratie „in diesem Höllenloch des Nahen Ostens zwischen Hisbollah und Hamas“.

Auf das Land, in dem er und seine Zuhörer leben, bezieht er sich ganz konkret: „Deutschland, du weißt, wir müssen reden / denn in deiner Psyche leben gewisse Kontinuitäten.“ Er verweist auf Ministerien, Parlamente, Kunst-Ausstellungen und Kirchen. „Das anzusprechen, wird man wohl noch unter Freunden dürfen! Oder bin ich jetzt ein Störenfried? In einem Gedächtnistheater, wo man tote Juden liebt, aber die lebenden allzu gerne ignoriert?“



Immer wiederholt Salomo sein „doch ich weich nicht zurück, nein, nein“. Es entwickelt eine große Kraft. Von Ben Salomo, der Rap als neueste Form der Lyrik begreift, sicher auch eine erbauliche Botschaft an viele junge jüdische Menschen, die möglicherweise Angst haben, in der Berliner U-Bahn eine Kippa zu tragen, auf ihre jüdische Schule zu gehen oder in einem israelischen Imbiss zu essen. „Doch ich weich nicht zurück, nein, nein!“