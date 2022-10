Neue Platten fürs Wochenende: Liraz, NNAMDÏ, Die Nerven

Liraz: „Roya“ (Glitterbeat Records)

Diese Platte ist dermaßen genial. Wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie glatt erfinden! Und sie passt perfekt in unsere Gegenwart – denn sie handelt auch vom Aufbegehren der iranischen Zivilgesellschaft. Die israelische Sängerin Liraz, deren jüdische Familie einst aus dem Iran nach Israel emigrierte, hat sich musikalische Unterstützung aus dem Iran geholt. Aber da es aus politischen Gründen unmöglich ist, zwischen Iran und Israel zu reisen, fanden die Aufnahmen in Istanbul statt, top secret, in einem Underground-Studio.

Die iranischen Musiker bleiben anonym – zu gefährlich wäre das im Iran, wenn es aufflöge, dass sie mit der israelischen Diva gemeinsame Sache machten. Schon 2018 machten übrigens Tracks von Liraz in iranischen Netzwerken die Runde, woraufhin Liraz Videos von Frauen erhielt, die zu Hause, ohne Schleier, zu ihren Songs tanzen. Und zum Tanzen sind sie wahrlich gemacht, diese Nummern: zugleich Verneigung vor iranischen Dance-Divas der 1970er, etwa Ramesh und Googoosh, samt der markanten Holzlaute Tar, aber durchaus auch mit westlichen Anklängen an die etwas wilderen Tracks von Tori Amos oder Kate Bush. Mega!

NNAMDÏ: „Please Have A Seat“ (Sooper/Secretly Canadian/Cargo)

Wer frischen R&B zwischen Frank Ocean und Moses Sumney mag, sollte unbedingt auch mal bei NNAMDÏ reinhören. Konzertbesucher von Wilco, Sleater-Kinney oder Black Midi haben ihn vielleicht schon als Support-Act erlebt. NNAMDÏ ist einer, der im R&B auch Rockgitarrenriffs (Red Hot Chili Peppers lassen grüßen) liebt, Synthies und Rap-Flow sowieso.

Verlangte Beyoncés Schwester Solange in ihrem 2016er-Album rassismuskritisch „A Seat at the Table“, einen Stuhl am Tisch, also Mitspracherecht, so bietet uns NNAMDÏ nun auf seiner zweiten Platte „Please Have a Seat“ einen Hocker an. Nice! Mit den eingängig beschwingten Tracks lässt es sich prächtig ins Wochenende rollen. Aber bitte mit dem Cabrio oder dem Fahrrad und nicht auf dem Elektroroller!

Die Nerven: „Die Nerven“ (Glitterhouse)

Klassischerweise benennen Bands ja gerne ihr erstes Album nach sich selbst. Wenn man das, wie nun Die Nerven, erst beim fünften tut, dann ist das schon ein Statement à la: „Hier haben wir ganz zu uns gefunden. Das ist unsere Essenz.“ Gut so, denn „Die Nerven“ von Die Nerven ist ein kleines Deutschrock-Meisterwerk – eines, das sich selbstkritisch an Deutschland und Europa abarbeitet („Ich sterbe jeden Tag in Deutschland“), auch daran, auf welch gräuelhafter Außengrenzsicherung unsere Privilegien basieren.

Die zynischsüße Powerballade „Ein Influencer weint sich in den Schlaf“ erzählt von den Dynamiken „sozialer“ Netzwerke aufs Ego. Die Nerven, zweifellos eine der besten Livebands des Landes, einst in Esslingen am Neckar gegründet und inzwischen zwischen Stuttgart und Berlin pendelnd, nennen ihre neue Platte selbst ihr „schwarzes Album“. Ob damit nur die Düsternis gemeint ist oder auch ein Revier punkig angepinkelt wird, das Metallica, Jay-Z und Prince (und deren „schwarzen Alben“) gehört? Jedenfalls haben sie Nerven, Die Nerven. Und nerven tun sie nur insofern, als sie unangenehme Wahrheiten aussprechen, äh, ausrockkotzen.