Neue Platten fürs Wochenende: Yeah Yeah Yeahs, Shygirl, Gaddafi Gals

Yeah Yeah Yeahs: „Cool It Down“ (Secretly Canadian/Cargo)

Was macht man, wenn man Bowie will, aber Bowie ist tot? Eine Frage, die viele von uns immer wieder mal umtreibt. Bei den Yeah Yeah Yeahs, der 2000 in New York gegründeten Rockband, stellte sie sich indes noch mal konkreter, denn Sängerin Karen O. wollte halt so wahnsinnig gern mit Bowie ein Duett einsingen; und das vierte (heimliche) Mitglied der Yeah Yeah Yeahs, David Sitek, kannte Bowie ja einst persönlich. (Er hatte übrigens auch – Vorsicht, Funfact – Bowie einst dazu überredet, auf dem zu Unrecht völlig verkannten Debüt-Album von Scarlett Johansson zu singen.)

Jedenfalls dachte man sich im Hause Yeah Yeah Yeahs gemeinsam: Der Bowie unserer Zeit, das ist ja wohl Mike Hadreas alias Perfume Genius, der, nebenbei bemerkt, in Berlin ja erst kürzlich schön schwul im Metropol spielte. Herausgekommen ist auf dem neuen Album nach fast zehn Jahren Pause ein intensives Art-Rock-Duett über das Ende der klimaunverwandelten Welt, wie wir sie kannten.

Insgesamt bewegt sich die fünfte LP der Band zwischen dem fragilen New Wave von The Pretenders, den Psycho-Klangschlaufen von Tame Impala und auch rauem Dance-Pop à la Robyn. Ein fantastisches Album, zu dem man nur Ja, Ja, Ja sagen kann.

Shygirl: „Nymph“ (Because/Virgin)

Beim turbulenten Hyperpop von Shygirl konnte einem schon früher gut und gerne schwindelig werden ob der krassen Klangwirbel. Gemessen daran beginnt das Debüt-Album der Londonerin, Jahrgang 1993, mit dem Track „Woes“ geradezu gemütlich. Danach beim Song „Come For Me“ fühlt man sich schon eher wie beim Future-R&B von FKA Twigs, auf deren 2022er-Album Shygirl ja auch schon vertreten war.

Doch Tracks wie „Coochie“ und „Firefly“ bestärken den Verdacht: Nach zwei heiß gelobten, fulminanten EPs fährt Shygirl nun einen ruhigeren Kurs, womöglich auf ein größeres Publikum schielend. Vieles von „Nymph“ kann man lässig im Hintergrund laufen lassen, ohne allzu sehr klangbehelligt zu werden. „Poison“ ist eine tolle Dance-Hymne, bei der man schnell „alors on danse“ denkt. Liegt es etwa an der Basslinie? Kein ganz großer Wurf insgesamt, aber doch ein wirklich gutes Debüt.

Gaddafi Gals: „Romeo Must Die“ (3-Headed-Monster-Posse/The Orchard)

Der Name des Berliner Trios Gaddafi Gals ist freilich endbescheuert. Diktatorennamen haben nix zu suchen in Bandnamen – außer man sucht die plumpe Provokation. Aber sieht man davon erst mal ab, so sind die Gaddafi Gals (nennen wir sie hier mal: G. Gals) eine ziemlich tolle Formation. Das fiel schon 2017 auch der New York Times auf. Und wenn eine, ach was, die New Yorker Zeitung schlechthin einer Berliner Band attestiert, eine prima Fusion aus New Yorker HipHop-Underground und Trip-Hop zu kredenzen – dann ist das ja wohl ein Spitzenliga-Kompliment.

Mit ihren 90er-Referenzen waren die G. Gals auf ihrem Debüt-Album „Temple“ von 2019 früh dran; bevor es zum großen Trend wurde. Das zweite Album „Romeo Must Die“ huldigt nun auch entspannt den Nullerjahren (Rihanna, Justin Timberlake) und sogar den frühen Zehnerjahren (etwa Frank Ocean). Zurück in die Zukunft! Die Band festigt ihren Status als einer der wenigen international ernst zu nehmenden Berliner HipHop-Acts. Top!