Wenn man in den letzten 40 Jahren große Dirigenten aufgezählt hat, hat man einen oft vergessen: Bernard Haitink. Aktuellere Dirigenten-Nachschlagewerke sortierten ihn unter „solide“ ein. Das ist schon deswegen sonderbar, weil Haitink in allen Spitzenorchestern dieser Welt ein beliebter Gastdirigent war; die Berliner Philharmoniker hat er an die 200-mal dirigiert und war seit 2004 ihr Ehrenmitglied – nur mit Solidität erreicht man diesen Status nicht.