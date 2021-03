Berlin - Selbst wenn man sich mit Covid-19 anstecken wollte, bekäme man in Berlins Konzertsälen kaum die Chance dazu. In Philharmonie und Konzerthaus wurde man in den wenigen offenen Wochen zwischen den Lockdowns auf vielfältigen Pfaden in einen Saal geführt, der zu einem Viertel besetzt war; kam man allein, war der nächste Besucher mehrere Meter beziehungsweise Sitzplätze entfernt. Atmosphärisch war das eher unbefriedigend, aber vor Viren fühlte man sich sicher.

Die enorme Wirksamkeit der Hygienekonzepte in Konzertsälen und Opernhäusern ist mittlerweile in vielen Studien belegt worden, ob nun von der TU Berlin mit Zahlen wie einem temporären R-Wert von 0,5 bei Belegung zu 30 Prozent oder vom Fraunhofer-Institut qualitativ mit der Feststellung, dass sich Aerosole unter den gegebenen Bedingungen mit moderner Lüftung nicht verbreiten, dass unter Umständen sogar „thermische Effekte“ eines vollbesetzten Saales den Luftaustausch befördern können.