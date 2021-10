Berlin - Ein bisschen Beistand und Verständnis kann dem Leben derzeit nicht schaden. Wo es musikalisch gerade wieder anläuft, passt ausgezeichnet die Art, wie sich die Parquet Courts darum kümmern. Sie haben die letzten anderthalb Jahre nicht damit verschwendet, zu lamentieren oder melancholisch in der Ecke zu sitzen. „Sympathy for Life“, das achte Album der New Yorker, knüpft dort an, wo sie mit dem weithin beliebten und Dance-freudigen „Wide Awake!“ vor drei Jahren aufgehört haben. „Damals“, sagt Co-Chef, Gitarrist und Sänger A. Savage, „wollten wir Musik für die Party machen. Diesmal gab die Party selbst die Richtung vor.“

Damit stellt das Quartett auch klar, dass es sich um einen Entwicklungsschritt und keine kurzfristige Laune handelt. Ältere Fans der Band, die 2020 ihr zehnjähriges Bestehen feierte, mögen das bedauern. Angefangen haben sie nämlich mit einem rauen Postpunk, dem sie gern einen Schuss Americana beigaben. Daran erinnert hier eigentlich nur das reizend vernäselte und schrammelnd grummelige „Homo Sapien“, als benötige man fürs Grundsätzliche eben archaische Mittel.

In die weite Welt des Grooves

Für die weiterführenden Ideen hingegen tauchen sie lieber in eine elektronisch ausgeschmückte weite Welt der Grooves. Die hatte die Band zuletzt mit Brian Burton alias DJ Danger Mouse entdeckt; auf „Sympathy“ produzieren John Parish (u. a. PJ Harvey) und Rodaidh MacDonald (u. a. The xx), wobei die Band erklärt, dass die meisten Songs aus langen Jams zusammengeschnitten wurden. Daraus resultieren dann zum Beispiel eine Art Afrobeat in „Plant Life“ oder ein eigenartig drahtiger, aber effektiver P-Funk in „Zoom Out“, worin die Band die Gemeinschaft beschwört und entsprechend vom Tanzen, Schreien, Rauchen und Lachen schwärmt, oder der Punk-Funk von „Marathon of Anger“ mit Bleeps und allem, Referenzen an Gang of Four oder die frühen Talking Heads. Selbst die motorischen Riffs von „Black Widow Spider“ – atmosphärisch an die Sixties angelehnt – federn über ihre Rockanlage hinaus.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Und wenn sie in „Pulcinella“ einen elastischen Dreivierteltakt spielen, muss man schon sagen, dass Walzer irgendwie ja auch als Dance durchgeht.

Die Sympathie fürs Leben sollte man wiederum nicht mit guter Laune verwechseln. Der Blick auf den Menschen und nicht zuletzt auf „die Apps und Apparate, die unser Leben kuratieren“, bleibt skeptisch bis grämlich. Wohin sie zielen, zeigen aber flankierende Maßnahmen, die ihre elf Songs als „globale Happenings“ inszenieren. Wie zum Beispiel „Walking at a Downtown Pace“, ihre Hymne ans dynamisch wieder erwachende New York, das sie von einer schwul-lesbischen Marching Band aufführen ließen. Der Groove steht nicht für Mitleid und Bedauern. Er bringt vielmehr erschöpfte Energie zurück und treibt zum kollektiven Aufbruch.

Parquet Courts – Sympathy For Life (Rough Trade/Beggars/Indigo)