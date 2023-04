Patti Smith in der Neuen Nationalgalerie: „Ich bin auch nur ein Mensch wie ihr“

Patti Smith am Sonntag in der Neuen Nationalgalerie

Lenja Stratmann

Mehrere Hundert Menschen versammeln sich am Sonntagnachmittag in der Neuen Nationalgalerie, um Patti Smith zu sehen, die 76-jährige Lyrikerin, Musikerin, Singer-Songwriterin, Fotografin, Malerin – und „Godmother of Punk“. Eine Bühne gibt es nicht, sie ist mit Mikrofon und Gitarre auf einer Ebene mit ihrem Publikum. Smith steht vor einer verspiegelten Wand und befindet sich selbst mitten in einem anderen Kunstwerk des Museums. „Hypnotisierend“ findet sie das Werk hinter ihr, in das sie, erzählt sie scherzhaft, schon mehrfach reingelaufen sei.

Um ihre Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, spielt sie zuerst ihr Lied „Grateful“. Nach kurzer Zeit unterbricht sie ihre Performance jedoch: Der Kameramann, der vor ihr sitzt und filmt, lenkt sie ab. „Ich wusste nicht, dass wir hier einen Dokumentarfilm drehen“, sagt Smith, während der Mann seinen Platz räumt. Später fragt sie einen anderen Mann, der sie mehrfach frontal fotografiert: „Komm schon, wie viele Fotos brauchst du? Ich bin 76, ich bin kein Model.“

„Das passiert im Leben, wir wollen unsere Arbeit machen, und wir werden abgelenkt. Dann müssen wir wieder von vorne anfangen“, so Smith. Sie spielt weiter, bevor sie kurze Zeit später wieder unterbricht: Die Sängerin findet sich mit der Gitarre, die nicht ihre ist, nicht zurecht. Sie lässt sie von einem Mann aus dem Publikum für das Lied stimmen. „Was für ein Durcheinander“, sagt die Amerikanerin lachend. „Falls Ihr wissen wollt, wie die 70er waren: Sie waren genau so.“

Eine Stunde lang stellt Smith Lieder, Gedichte, Notizbucheinträge und Briefe aus den 70ern vor, die sie anderen Künstlern gewidmet hat. Unter den Namen, die fallen, sind Georgia O’Keeffe, William Blake, Robert Frank, Pablo Picasso. Immer wieder nennt sie Robert Mapplethorpe, und natürlich: Bob Dylan. In ihrem Interview mit der Berliner Zeitung erzählte sie, dass sie als Teenagerin oft von ihm geträumt habe.

Gegen Ende des Auftritts erklärt sich Smith für ihre Reaktion auf die Kameraleute. In der Neuen Nationalgalerie herrsche ein „Sinn von Demokratie, von Qualität“. Sie sei keine Schauspielerin, sondern „auch nur ein Mensch wie ihr“.

Mapplethorpe habe 1969 gesagt, „das Jahrzehnt der Kunst“ komme, so Smith. Daher bittet sie das Publikum, bei einem Lied aus diesem Jahrzehnt mitzusingen. Alle stimmen „Because the Night“ an – ohne Begleitung der Gitarre, die ungestimmt neben der Künstlerin liegt.