Wussten Sie schon, dass Stuttgart eine Küstenstadt, nein, eigentlich sogar ein ganzer Küstenstaat ist? Wussten Sie nicht? Nun, wenn man das Debütalbum des Peter Muffin Trios hört, muss man schon bereit sein, einige sicher geglaubte Gewissheiten aufzugeben. Denn Julian Knoth, den man als Bassisten der Band Die Nerven kennt und der hier an Gitarre und am Gesang zu hören ist, brüllt es ganz unmissverständlich heraus: „Ich geh‘ nachher an den Strand/ leg‘ mein Handtuch in den Sand/ Stuttgart ist ein schönes Land/ und in der ganzen Welt bekannt“. Zu dichten, wummernden Noise-Gitarrenriffs singt er diese Zeilen in dem Quasi-Titeltrack „Stuttgart am Meer“.