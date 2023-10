Der Berliner Liedermacher Peter Plate hat ein Foto geteilt, das es in sich hat. Plates Kopf: genüsslich im Schoß eines anderen Mannes. Beide sind sie splitterfasernackt. Eine Hommage an den australischen Popsänger Troye Sivan. Denn: Auch das Cover zu Sivans just am Freitag, dem 13. Oktober, erschienenem Album „Something To Give To Each Other“ ziert ein ähnliches Foto. Nur ist da eben Troye Sivan zu sehen, nicht Plate.

Warum hat Peter Plate dieses Foto offenkundig nachgestellt? Aufschluss ergibt Plates Instagram-Post. Darin schreibt er: „Mein Kuss des Tages geht an den wunderbaren Troye Sivan und sein tolles Foto. Ich liebe sein neues Album.“ So weit, so nett. Doch Plates Botschaft schlägt dann ins Gesellschaftsrelevante um: „Als ich in seinem Alter war, wäre es eher schwer möglich gewesen, als offener queerer Künstler ein so tolles Albumcover-Foto zu machen.“

Doch statt allzu negativ auf die Vergangenheit zu blicken, schafft Plate eine Perspektive für die Gegenwart und Zukunft: „Es ist nie zu spät – deswegen haben wir gerade unter lustigen Verrenkungen dieses Foto geschossen. Es lebe die Liebe und es lebe der Sex.“ Der prominenteste Kommentar zum Foto stammt wohl von Ulf Leo Sommer, Plates Ex-Mann, mit dem er gemeinsam viele Rosenstolz-Hits geschrieben hat. Sommer kommentiert auf Instagram: „Großartiges Foto, mein lieber Nachbar“.

Plate und Sommer, die nach wie vor ein inniges freundschaftliches Verhältnis miteinander pflegen, sprachen Anfang 2023 mit der Berliner Zeitung auch über ihr Schwulsein und Referenzen in der Popkultur. Insbesondere ging es um den schwulen Mercutio in ihrem gemeinsamen „Romeo und Julia“-Musical im Theater des Westens. „Als wir den Song geschrieben haben“, sagte Sommer, „saßen wir mit einem Cappuccino in einem Café am Savignyplatz. Es war Frühling, und wir haben uns über unsere Crushs unterhalten, die wir so mit 13, 14 hatten. Ich bin aus einer Kleinstadt und Peter ja auch. Ich hatte kein role model. Ich dachte, ich bin nicht normal: dirty, komisch, nicht so viel wert wie die in Anführungsstrichen Normalen. Aber ich habe versucht, dieses Gefühl wegzudrücken.“

Peter Plate sagte damals in dem Interview: „Als ich 1985 mein Coming-out hatte, ging das gerade erst los, dass offen Schwule im Fernsehen zu sehen waren. Entweder es war Drama, aber meistens waren die Schwulen im TV albern und hatten eine beste Freundin. Ein Stereotyp einfach! Mir gefiel das nicht.“ Vor diesem Hintergrund lässt sich noch besser erahnen, warum Peter Plate Troye Sivan und dessen Megaerfolg so abfeiert: kein Versteckspiel in den Songs. Aber auch keine plumpen Klischees. Sivan, seit Jahren eine selbstbewusst schwule Popikone, hat den Videoclip zu seiner Single „Rush“ übrigens sogar in Berlin gedreht. In dem pikanten Clip geht es ziemlich heißt her: Party, Schweiß und Sex.

Plate ist nicht der einzige Popmusiker, der in letzter Zeit mit einem Nacktfoto auf Instagram überrascht hat: Auch Robbie Williams gestattete seiner Frau kürzlich, ein Nacktfoto von ihm zu posten. Auch da die Message: Ich fühle mich inzwischen wohl in meinem Körper. Ein Rätsel bleibt indes noch ungelöst: Wer ist der Mann auf Plates Schultern? Vielleicht werden wir es bald in einem Song erfahren?