Das Bedürfnis nach Unschuld trifft auf unbegründeten Optimismus

Die Berliner Philharmoniker mit Daniel Harding am Pult denken an Ralph Vaughan Williams und spielen seine kauzigen Kompositionen

Obwohl das Deutsche Symphonie-Orchester in den letzten Jahren alle Symphonien von Ralph Vaughan Williams aufgeführt hat, ist ein runder Geburtstag des Komponisten noch immer kein Ereignis für die Musikstadt Berlin. Die Aufführung seines Liederzyklus „On Wenlock Edge“ im jüngsten Konzert der Berliner Philharmoniker ist weit und breit die einzige repräsentative Aufführung eines Werks des vor 150 Jahren geborenen Vaughan Williams – aber auch sie spielten ihn zum ersten Mal.

Es ist auch in der Tat eine kauzige Musik, seltsam zusammengesetzt aus Sprödem und Rührendem, aus Volkstümlichem und überraschend Kompliziertem. Das passt nicht schlecht zu den Gedichten aus „On Wenlock Edge“, die der britische Literaturwissenschaftler Alfred E. Housman verfasst hat: Ansichten des Landlebens von etwas gekünstelter Naivität, aber so traurig, wie es nur Volkslieder mit ihrer Besessenheit von Liebe und Tod sein können.

Unbeschreiblich zarte Farben

Vaughan Williams schrieb seine Vertonungen 1909, tonal zwar, aber mit seltsamen parallelen Akkordverbindungen und Kontrapunkten durchsetzt. Andrew Staples – übrigens mit so schlecht sitzender Kombination gewandet, als wäre sein Koffer verloren gegangen – sang sie mit bestrickender Empfindsamkeit, der die Philharmoniker mit Daniel Harding am Pult mit unbeschreiblich zarten Farben entgegenkamen. Wenn es allerdings in der Musik stürmt wie zum Beispiel im einleitenden Lied, scheint Vaughan Williams eher an einen Heldentenor gedacht zu haben, dessen baritonales Fundament auch in der unteren Lage noch genügend Durchschlagskraft aufzubieten hat – Staples als typisch englischer Charaktertenor geht da leider unter.

Die sechs Lieder bilden eine kaum kontrastierende Folge melancholischer Bilder, kulminierend im Glockenklang des fünften. Diese zu Hochzeit und Trauerfeier läutenden Glocken werden zum Symbol überindividueller Lebenszyklen, in denen das erwachsene Ich und seine Entfremdungen zu verschwinden wünschen: Hier wie später bei Benjamin Britten oder auch Gerald Finzi erhofft sich die englische Musik die Rückkehr jugendlicher Unschuld.

Kontrapunkte ohne Thema

Enorm grob wirkt dagegen die kompositorisch gewiss ungleich ziseliertere Tondichtung „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss. „Symphonischer Optimismus in Fin de siècle-Form“, nannte Strauss das 1896 entstandene Werk und widmete es „dem 20. Jahrhundert“. Dass der Teil des 20. Jahrhunderts, den der 1949 verstorbene Strauss noch miterlebte, jeden Optimismus lügen strafte, ist bekannt. Harding dirigiert das Werk mit formal straffer Hand – aber so leer wie der Optimismus wirkt zuweilen auch die Komposition: Als hätte Strauss nur Kontrapunkte geschrieben, aber die Themen vergessen: Das Detail wird nie so recht sprechend.

Mit „Rocaná“ der koreanischen Komponistin Unsuk Chin hatte das Konzert inspirierend begonnen: Einerseits ist das in ihrer klanglichen Suggestionskraft gewiss ebensowenig spekulative Musik wie der „Zarathustra“. Aber so einfach zu durchschauen ist das Werk andererseits nicht, wenn man bemerkt, dass sich die verschiedenen Klangfelder zu jeweils eigenwilligen Entwicklungssträngen ineinander verdrillen und sich zum Beispiel eine Folge von Dreiklängen der Streicher in ein instrumental und harmonisch stets weiter verzerrtes Gebilde verformt.