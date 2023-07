Tori Amos hat auf ihrer aktuellen Tour in Seattle auf der Bühne zwei Lieder von Sinéad O’Connor gespielt. Die 59 Jahre alte Songschreiberin spielte am Klavier „I Am Stretched on Your Grave“ und „Three Babies“. Das erste Lied kam im Jahr 1989 heraus und ist die Vertonung eines irischen Gedichts aus dem 17. Jahrhundert. Der zweite Song ist eine traurige Ballade über eine Mutter, die sich von ihren drei Babys verabschieden muss.

Direkt nach den beiden Liedern sagte Tori Amos auf der Bühne, so berichtet es der Rolling Stone, dass sie Sinéad O’Connor für eine der größten Songschreiberinnen dieser Zeit halte. Sie verehre sie dafür, dass sie schon früh auf die Missbrauchsfälle der katholischen Kirche hingewiesen habe. „Sie war eine starke Person, die unglaubliche Musik geschrieben hat, und wir ehren sie heute Abend.“ Dann spielte sie ihr eigenes Anti-Kirchen-Lied „Crucify“.

Es gibt von dem Auftritt einen Clip im Internet, der mit einem langen Piano-Vorspiel beginnt, bei dem das Publikum noch nicht weiß, welches Lied gleich gespielt wird. Als dann Tori Amos mit den beiden Songs aus dem 1990er-Album von Sinéad O’Connor beginnt, jubeln viele. Die letzten Zeilen von „Three Babies“ können auch als Abschied der Künstlerin von O’Connor verstanden werden: „The face on you / The smell of you / Will always be with me“.

Sinead was a force of nature. A brilliant songwriter & performer whose talent we will not see the like of again. Such passion, such intense presence & a beautiful soul, who battled her own personal demons courageously. Be at peace dear Sinead, you will forever be in our hearts. t pic.twitter.com/lJVhGfuTPA — tori amos (@toriamos) July 26, 2023

Auf Twitter nannte Tori Amos die irische Künstlerin eine „Naturgewalt“. Sie sei eine „brillante Songwriterin“ gewesen, „deren Talent wir so schnell nicht wiedersehen werden“. Wörtlich schrieb sie: „So eine Leidenschaft, so intensive Präsenz und eine wunderschöne Seele, die mutig gegen ihre eigenen Dämonen kämpfte. Finde Frieden, liebe Sinead, du wirst für immer in unseren Herzen sein.“

Auch die Sängerin Pink sang einen Song von Sinéad O’Connor bei einem Konzert in Cincinatti. Doch zuerst erzählte sie ihrem Publikum eine Geschichte: „Als ich ein kleines Mädchen war, wuchs ich bei meiner Mutter in Atlantic City auf und ich ging damals immer wieder mit zehn Dollar zum Ocean City Boardwalk.“ Dort gab es ein kleines Aufnahmestudio für Laien, und dort machte Pink immer wieder ein Demoband. „Ich machte diese kleine Kassette und stellte mir vor, es sei mein Demo für die Plattenfirma.“ Sie hatte damals nur zwei Lieder, die sie abwechselte: „Greatest Love of All“ von Whitney Houston und „Nothing Compares 2 U“ von Sinéad O’Connor.



Dann begann sie zu singen, zu Ehren von Sinéad. Begleitet wurde sie von ihrer Freundin Brandi Carlile. Sie hatte sie spontan gefragt, ob sie mit auf die Bühne kommen möchte.