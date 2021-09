Vom Lieblingstape im Walkman bis zur Playlist in einer App – ein jeder kann mit Musik und dem dazugehörigen Abspielgerät von seinem Leben erzählen. Doch was, wenn man das Wechselspiel mal anders betrachtet? Tobi Müller, der als Theater- und Pop-Kritiker bekannt ist und bereits für die Berliner Zeitung schrieb, widmet sich in seinem neuen Buch diesem Gefüge und zeigt, dass Pop als Phänomen schon da war, bevor es Popmusik gab. Dabei gewährt er einen persönlichen wie musikalisch versierten und technologisch inspirierten Blick, wie dieser Auszug zeigt.

Die frühen Siebzigerjahre stellen einen neuen Poptyp vor: den empfindsamen Fan. Pop hat die Befreiungskämpfe der späten Sechzigerjahre begleitet – für Bürgerrechte, gegen den Vietnamkrieg, für mehr Selbstbestimmung der Studierenden und kompromisslose Aufarbeitung der Nazivergangenheit. Zu Beginn der Siebzigerjahre gabelt sich der Weg der Aktivist:innen: Die einen gehen politisch weiter Richtung Radikalisierung, musikalisch in die stilistische Nische. Die anderen halten inne und wählen den Weg der Ruhe und des Rückzugs. Nach einer Phase erhöhter Lautstärke – politisch wie musikalisch – zeigen sich Symptome der Einkehr und der Erkundung komplexer Innenwelten. Die Zeit neuer Empfindsamkeit bricht an im jungen Popbürgertum. Der Blick geht nach innen, im Ohr rauscht das eigene Blut.

Wie weit und uferlos Innenwelten sein können, zeigt ein populärer Science-Fiction-Film von 1966, „Die phantastische Reise“ von Richard Fleischer. Eine Gruppe westlicher Wissenschafller:innen wird auf Mikrobengröße verkleinert und reist mit einem U-Boot durch die Blutbahn in den Körper eines übergelaufenen, tschechoslowakischen Wissenschaftlers, um ihn am Gehirn zu operieren. „Die phantastische Reise“ vermittelt eine Lektion über Größenverhältnisse: Es spielt keine Rolle, ob ein Ding sehr viel größer oder sehr viel kleiner wird, ob eine Reise extensiv an die Grenzen eines Kontinents oder einer Galaxie unternommen wird oder ob sie sich intensiv in einen Körper hinein richtet; in beiden Fällen geht es um das Vordringen in unbekannte Gebiete. Wachstum drängt auch nach innen. Aber dazu braucht man die passende Ausrüstung, neue Technologie, gute Geräte. Bei Fleischer sind es mikroskopisch kleine Boote, im Pop reicht vorerst ein Kopfhörer. Bevor Disco und Punk feinsinnige Gefühle, lange Stücke und instrumentale Meisterschaft ablehnen, gehen weite Teile der Popmusik auf eine ähnlich „fantastische Reise“ wie die Wissenschaftler:innen in Fleischers Film. Es ist eine Reise zum Selbst, das die Ruhe zu Hause sucht. Zu Beginn der Siebzigerjahre wird Pop anspruchsvoll – oder, je nachdem, prätentiös.

Die Komplexität der Welt im Wohnzimmer

In der Linken sieht man den Kopfhörer kritisch. Die ehemaligen Kämpfer:innen der 68er-Proteste sind etwas älter geworden, vielleicht gibt es Kleinkinder im Haushalt oder sogar müde Angestellte, die nicht mehr tagein, tagaus mit Jimi Hendrix’ jaulender Gitarre zusammenleben wollen. Das Kollektiv schwächelt womöglich auch aus Gründen der hausinternen Lärmbelästigung. Die Vorboten der Verspießerung drohen über das Ohr in die Gemeinschaft zu dringen, wie der Vorzeigezweifler Hans Magnus Enzensberger im Gedicht „Aufbruch in die siebziger Jahre“ festhält: „Die Gegenkultur / baumelt an ihren Kopfhörern. / Bei Bodennebel / fällt sogar / die sexuelle Befreiung aus.“ Der Kulturwissenschaftler Klaus Theweleit drückt es noch pointierter aus: „Hendrix auf Zimmerlautstärke kann man auch bleiben lassen.“ Hier schafft der Kopfhörer Abhilfe.

Die Erfahrung bleibt akustisch intim, die Außenwelt dringt nicht hinein. Und von der Musik dringt wenig nach außen, obwohl zunächst die offenen Kopfhörer mit gelbem Schaumgummi in Mode kommen, deren Muscheln das Ohr nicht vollständig umschließen. Der gelbe Schaum streichelt die Haut, der Schall massiert die Härchen im Ohr auf kurzem Weg. Das ist beruhigend. Theweleit deutet den Einsatz der Ohrmuscheln als Psychopharmazeutikum: „Kopfhörer sind ein starkes Mittel, um innere Konflikte auszubalancieren.“

Die Komplexität der Welt erscheint im Wohnzimmer erträglicher, die Musik wattiert die innere Unruhe. Mike Oldfield hat die perfekte Musik für solche Zustände geschrieben. Oldfield ist ein Künstler, der oft als Relikt des Progressive Rock und des Achtziger-Popkitsches belächelt wird – wegen der langen Stücke, die simple Muster aus der Folk Music rhythmisch leicht verkomplizierten, seriell wiederholten und zu suitenähnlichen Formen arrangierten. Hits wie „Moonlight Shadow“, die bis heute im Tagesprogramm von Publikumsradiosendern laufen, trugen zu seinem Ruf als Kitschmeister bei. Doch mit der Geringschätzung Oldfields hält man sich bloß seinen enormen Einfluss auf die Biografien so vieler Hörer:innen vom Leib.

Über künstlerische Fragen nachdenken

Oldfield ist noch keine zwanzig Jahre alt, als er 1973 sein Debütalbum veröffentlicht: „Tubular Bells“ besteht aus nur einem Stück pro LP-Seite, alle Instrumente sind von ihm selbst eingespielt in einem ausgreifenden Mehrspurverfahren. Unverkennbar sind Anklänge an die Minimal Music von Philip Glass und Terry Riley, die in Europa aber damals noch kaum bekannt waren: Rhythmisch leicht verschobene Piano- und Synthiephrasen kehren in Schlaufen wieder. Schicht um Schicht werden andere Instrumente übereinandergelegt – ohne dass ein Schlagzeug die Marschrichtung vorgibt –, bis mehrere Gitarren und der Bass die Themen unisono auf den tranceartigen Teppich legen. Diese Musik ist offen für Projektionen. Sie schwebt, wirkt vertraut und doch neu. Plötzlich grätschen andere, fast zusammenhangslose Themen und Tempiwechsel in die Partitur. Man kann das zufällig nennen oder interessant finden oder darin den Wunsch erkennen, interessant zu sein. Aber solche Wechsel erhöhen die Aufmerksamkeit junger Hörenden und schärfen ihre Sensibilität, über künstlerische Fragen nachzudenken.

Nur wenig später, 1975, schlägt ein weiteres Innerlichkeitsalbum globale Verkaufsrekorde. „The Köln Concert“ des Pianisten Keith Jarrett ist bis heute die beliebteste Jazz-Soloplatte der Welt, vielleicht weil sie kaum nach Jazz klingt. Im informellen Regelwerk der Popkritik ist auch dieses Album eine herzlich verhasste Platte. Doch sie trifft einen Nerv der Zeit. „The Köln Concert“ symbolisiert eine Verwandlung: Der Extremmusiker Jarrett fährt über Nacht in einem Renault 4 von der Schweiz nach Köln, kommt krank im Rheinland an, will das Konzert erst absagen, auch weil da nur ein mittelmäßiger statt ein ausgezeichneter Flügel steht. Schließlich gibt sich das Genie trotz Erschöpfung geschlagen und erkundet für alle hörbar tastend neue Gebiete. Er folgt improvisierend einfachen Ideen, gleich zu Beginn zum Beispiel dem Einlassgong der Kölner Oper, auf deren Bühne er sitzt.

„The Köln Concert“ wirkt, als würde ein Meister seine musikalische Bildung außer Acht lassen, die Verfeinerung für kurze Zeit vergessen, das Hallpedal durchdrücken und Popharmonien folgen. Es ist Zeugnis einer Kapitulation vor der Erschöpfung, aus der etwas Zartes hervorgeht. Man kann das Resultat Kitsch nennen, das ändert aber nichts an der Geste, die eine Öffnung aufführt: Ein müder, erkälteter Virtuose gibt sich vergleichsweise einfachen Gefühlen, Themen und Harmonien hin und folgt ihnen sachte, ohne Angst, in die Nähe von musikalischen Plattitüden zu kommen.

Jarrett übersetzt damit etwas in eine musikalische Form, das viele im Publikum aus ihrer Biografie kennen. Die hohen und laut vorgetragenen Ideale der Sechzigerjahre, bei Jarrett die Virtuosität und Komplexität, treten vorerst in den Hintergrund. Harmonie und Pragmatismus verschaffen eine Pause von den Ansprüchen, die nicht täglich zu meistern sind. Nicht einmal der Flügel ist von bester Qualität, weshalb Jarrett die höheren Lagen meidet. Das Album spiegelt seine Zeit deshalb so gut, weil es danach klingt, als würde Jarrett gerade in der Erschöpfung etwas Klarheit finden. Etwas Hoffnung. Das wurde von Millionen verstanden. Und der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können: 1975, die Mitte des Jahrzehntes, das die Umwälzungen der Sechzigerjahre im Alltag zu verwalten hatte. „The Köln Concert“ gehörte zur Grundausstattung von linksliberalen bis linken Haushalten, vom Eigenheim bis zur WG. Die Moll-Seligkeit, der Hall der Klaviermusik aus dem Saal: Der Kopfhörer war wie gemacht für die von Jarrett forcierte Feinfühligkeit.

Das Prinzip des Stereokopfhörers

Erst in den Siebzigerjahren wurde der Kopfhörer in Massen verkauft, das Gerät hat damals aber bereits eine fast hundertjährige Geschichte hinter sich. Die Sprechmuscheln der ersten Telefone waren gleichzeitig die Hörer, man musste sich also entscheiden, ob man reden oder zuhören wollte, und die Muschel entsprechend an den Mund oder das Ohr halten. Thomas Edison baute bereits ab 1877 einen Kopfhörerausgang in seinen Phonographen, um die notorisch leisen Aufnahmen besser überprüfen zu können. Wie bereits bei anderen Innovationen in der Unterhaltungstechnologie zeigt sich auch beim Kopfhörer: Musiktechnologie ist „Heeresgerät“.

Foto: Wolfgang Stahr Zur Person Tobi Müller, 1970 in der Schweiz geboren, ist freier Journalist und schreibt u. a. für Zeit Online, Deutschlandfunk Kultur und republik.ch über Theater, Pop und digitale Themen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Jens Balzer gestaltet er im Deutschen Theater den Popsalon – Jens Balzer & Tobi Müller laden ein. Tobi Müller lebt in Berlin.

Für Friedrich Kittler liegt das Prinzip des Stereokopfhörers im Luftkrieg um England während des Zweiten Weltkrieges begründet: „Denn lange vor den Kopfhörerabenteuern von Rock ‚n‘ Roll- oder O-Ton-Hörspiel-Konsumenten sind erst einmal Messerschmitt- und Heinkelpiloten ins neue Raumklangzeitalter eingetreten.“ Das Geheimnis der deutschen Luftwaffe, das sie unabhängig von Tageslicht und immun gegen Nebelbänke machte: Zwei verschiedene Funksignale, die von deutsch besetztem Boden in Richtung England geschickt wurden, kreuzten sich am Punkt des gewünschten Bombenabwurfes. Hätten die Briten die „stereophone Fernsteuerung“ der deutschen Bomber nicht durch Zufall geknackt, hätten sie den Luftkrieg wohl verloren. Erneut zeigt sich der Zusammenhang zwischen dem militärischen Testfeld und Popunterhaltungsgeräten nicht ohne Ironie: Denn die pazifistischen Aktivist:innen der 1960er ziehen sich in den 1970ern mithilfe von Kriegstechnologie zur Innenbetrachtung zurück.

Auch zehn Jahre nach „Tubular Bells“ ist Mike Oldfield immer noch bestens geeignet für Introspektionen mit dem Kopfhörer. Ich bin zwölf und höre das Album „Five Miles Out“ fast nur verkabelt. Die erste Albumseite wird wie bei „Tubular Bells“ von einem einzigen Stück bespielt, „Taurus II“. Wieder benutzt Oldfield viele Folkelemente, auch Dudelsäcke sind dabei. Aber anders als beim Vorgängeralbum setzt Oldfield nun auch auf Schlagzeug und Gesangsstimmen, vor allem auf die glockenhelle von Maggie Reilly und seine eigene, die er durch einen Vocoder prozessiert.

Die Musik setzt die Körper in Bewegung

Der Vocoder verfremdet die Stimme und evoziert damit Vorstellungen von künstlichen Wesen wie Cyborgs, Roboter, Kampfmaschinen oder Schutzpanzer gegen die Unbill der menschlichen Welt. Auch der Vocoder kommt aus dem Krieg, erdacht als Verschlüsselungstechnologie für Funksprüche, die unterwegs wie Rauschen klingen, damit der Feind nicht mithören kann. Im frühen Hip-Hop und der Dance Music wird er eine große Rolle spielen, die deutsche Band Kraftwerk macht den Effekt schon in den Siebzigerjahren populär.

Die Ruhe nach dem Sturm der späten Sechzigerjahre ist auch die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Denn zwei, drei Jahre nach „Tubular Bells“ reagiert die Popgeschichte heftig auf die kollektive Innenkehr, für die auch Oldfield steht. Die Kopfhörer waren das ideale Gerät für diese Ruhe. Doch was nun kommt, will weder zu Hause bleiben noch unter Schaummuscheln versteckt werden: Punk und Disco drängen beide nach außen, die Musik setzt die Körper in Bewegung, und das Wohnzimmer ist definitiv zu klein für diese muskuläre Energie.