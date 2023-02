Polly Samson attackiert Pink-Floyd-Gründer Roger Waters nach Interview mit Berliner Zeitung

Der britische Rockmusiker Roger Waters, der einst mit der Band Pink Floyd bekannt wurde, insbesondere durch das Album „The Dark Side of the Moon“ von 1973, macht mittlerweile eher durch politische Aussagen Schlagzeilen. Mit der der Berliner Zeitung am Wochenende hatte er ausführlich auf zwei Seiten über seine kontroversen Standpunkte gesprochen: sowohl bezüglich des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine als auch seiner Unterstützung der Israel-feindlichen Kampagne BDS (Boycott, Divestment and Sanctions). Begleitet wurde das Interview von Meinungsbeiträgen der Deutsch-Ukrainerin Krista-Marija Läbe und des Historikers Michael Wolffsohn.

Das Interview fand große Beachtung, über Deutschland hinaus. Doch Kritik regt sich, und die stammt auch aus dem Umfeld von Pink Floyd: Polly Samson verfasste einen vielbeachteten Tweet gegen Waters. Sie ist Autorin, Liedtexterin und obendrein die Ehefrau von Waters‘ einstigem Pink-Floyd-Kollegen David Gilmour. Zudem hatte sie Songtexte für die Pink-Floyd-Alben „The Division Bell“ (1994) und „The Endless River“ (2014) geschrieben – an denen Waters jedoch nicht mehr mitgewirkt hat. „The Division Bell“ sei „nur Müll, von Anfang bis Ende“, meinte Waters mal.

Samsons Tweet zu Waters nun liest sich vernichtend: „Unglücklicherweise, Roger Waters, bist du antisemitisch bis auf deinen verfaulten Kern. Und auch ein Putin-Apologet und ein lügender, diebischer, heuchlerischer, steuerhinterziehender, nachplappernder, frauenfeindlicher, krankhaft neidischer Größenwahnsinniger. Genug von deinem Unsinn!“

Waters‘ Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Auf seinem Twitter-Account wurde vermeldet, er sei sich bewusst über die „aufwiegelnden“ und „unzutreffenden“ Aussagen von Polly Samson auf Twitter, denen Waters in Gänze widersprechen würde. Gerade behalte er sich die Prüfung weiterer Schritte vor.

