Udo Lindenberg kickt Miley Cyrus vom Charts-Thron – mit Apache 207

Kometenhafter Aufstieg: Udo Lindenberg und Apache 207 haben Miley Cyrus überflügelt. Nun residieren sie gemeinsam auf Platz 1 der deutschen Single-Charts. Eine echte Überraschung! Zum einen, da Miley Cyrus gerade in vielen Ländern der Welt unangefochten die Königin der Charts ist mit ihrem Hit „Flowers“. Zum anderen, da Udo Lindenberg, 76, trotz Kultpromi-Status hierzulande tatsächlich noch nie auf Platz 1 der deutschen Single-Charts war.

Apache 207 hingegen, den Casper als „ein irres Phänomen“ bezeichnet und der im Oktober auch in der Mercedes-Benz-Arena groß gefeiert wurde, ist zwar erst 25 Jahre alt, ein halbes Jahrhundert jünger als Lindenberg, war aber schon sagenhafte neunmal auf der 1, zum ersten Mal 2019 mit seinem Hit „Roller“. Doch mit seinen 2022 erschienenen Singles konnte er daran nicht mehr ganz anknüpfen. Auch in der Amazon-Doku über ihn kam zur Sprache, wie sehr er unter Druck steht, immer liefern zu müssen. Gar nicht so einfach.

Nun aber doch: Gemeinsam haben die zwei Herren es gepackt – vermutlich auch des witzigen Videoclips wegen, in dem sich Lindenberg und Apache vor Gericht begegnen; und final, obwohl sie doch die Guten sind, zu Hausarrest verurteilt werden. Egal, sie dürfen sich den Ort für den Arrest selbst aussuchen. Also wählen sie das Luxushotel, in dem Lindenberg ja sowieso wohnt – und qualmen Zigarre.

Ja, so kann man den Charts-Sieg auch feiern. Etwas luxuriöser als mit Bier vom Späti, wo übrigens eine andere Szene des Clips spielt. Was wohl Miley Cyrus denkt, wenn sie sich das Filmchen von der Konkurrenz anschaut? Vielleicht hat sie aber auch genug damit zu tun, die Blumensträuße anzunehmen aus all den Ländern, in denen sie mit „Flowers“ eh noch auf der 1 thront.