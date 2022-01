Bevor uns die Coronaviren über die Mechanismen und Gefahren des exponentiellen Wachstums das Fürchten lehrten, hatte es Ronnie Spector bereits in charmant-popmusikalischer Manier durchgespielt. Für jeden Kuss, den Du mir gibst, hieß es 1963 in dem grandiosen Welthit „Be My Baby“ von den Ronettes, gebe ich dir drei zurück. Was im Überschwang der Liebe als leidenschaftliches Bekenntnis erscheinen mag, kann – für bare Münze genommen – schnell zur Erschöpfung führen.