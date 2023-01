Der wahre Prinz Harry: Harry Styles spielt bei den Grammys

Für die einen ist der „Watermelon Sugar“-Sänger einfach selber süß wie Zucker aus dem Saft der Wassermelone – für die anderen ist Harry Styles nicht weniger als der König der Achtsamen. Der große Genderbender-Revolutionär, der liebend gerne Perlenohrringe und Federboa trägt. Sogar auf das Cover der amerikanischen Vogue schaffte er es schon mit einem Kleid. Im Dezember 2020, als erster Mann überhaupt.

Wie auf CBS verkündet wurde, ergänzt Styles, der Ex-Sänger der Boyband One Direction, nun das ohnehin schon starke Line-up bei den Grammys am Sonntagabend in Los Angeles. Zuvor schon angekündigt waren Bad Bunny, R&B-Göttin Mary J. Blige, Brandi Carlile und Luke Combs. Und mit Steve Lacy (der kürzlich erst in Berlin das Metropol in einen Funk-Palast verwandelte), Lizzo, Kim Petras und Sam Smith (die auf Platz eins der US-Charts schnellten mit ihrer Single „Unholy“) so einige Darlings der Queer-Community. Und nun also auch Harry Styles – der auf Konzerten auch gerne die Regenbogenflagge schwenkt, allerdings aus der Community heraus immer wieder auch dafür Kritik einstecken musste, mit queerer Ästhetik zu spielen, ohne sich glasklar zu outen.

Ganz überraschend kommt der Auftritt bei der Grammy-Gala nicht: Der Gute ist für sechs der Preise nominiert; darunter einige Elefanten-Kategorien wie Album des Jahres und Song des Jahres. Man darf wohl davon ausgehen, dass er einige der Preise abstauben und die Grammy-Gastspielstätte mit dem eher uncharismatischen Namen Crypto.com-Arena gepflegt in „Harry’s House“ (so auch der Name seiner Platte) verwandeln wird.

Zuletzt bei den Grammys zu erleben war Harry Styles übrigens 2021, an der Seite von Blood Orange. „Watermelon Sugar“ gab er damals zum Besten. Und sicher ist auch die frohe Kunde seines Auftritts 2023 süß wie watermelon sugar für die Fans. Nachdem Harry, der Graf von Sussex, seine Prinzen-Ambitionen eher an den Nagel hängt, ist Harry Styles der einzig würdige Prinz Harry.