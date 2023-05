Vor dem neuen Album „Subtract“: Ed Sheeran in seiner Doku-Serie „The Sum of It All“

Der Sheeranator ganz „privat“: Wie viel gibt Ed Sheeran in der Disney-Doku wirklich von sich preis? Und was erfahren wir darin übers am Freitag erscheinende Album „-“?

Happy together: Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn in der Disney-Doku „The Sum of It All“ Disney

Ed Sheeran ist eine Songwriter-Maschine.“ Sagt nicht irgendwer, sondern eine, die mit ihm zusammengearbeitet hat: die große Disco-Queen Jessie Ware, im Interview mit der Berliner Zeitung. Das ist natürlich nicht ganz richtig: Auch wenn Ed Sheeran seine Songs im Fließbandtempo schreibt, so ist der doch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Bloß halt einer, der in anderthalb Stunden, während andere eine Tüte Chips essen, einen Welthit schreiben kann. Wobei manche Lieder davon ein bisschen so klingen, als hätte man sie schon woanders mal gehört. Deshalb steht Ed Sheeran auch gerade vor Gericht in Manhattan.

Am Freitag, dem 5. Mai, erscheint Ed Sheerans neue, fünfte Studio-Platte „-“, sprich: „Subtract“. Laut seiner Plattenfirma Warner soll es sein „persönlichstes Album“ sein. Da trifft es sich gut, dass just zwei Tage vorher, am 3. Mai, auch noch eine begleitende Ed-Sheeran-Doku auf Disney+ startet: „The Sum of It All“. Die Summe aller Teile. Laut Warner Music sieht man darin „Ed so persönlich wie noch nie“. Persönlich, privat, authentisch. Das Gegenteil einer Maschine. Ist das nur eine Marketingmasche? Oder was steckt wirklich in der Disney-Doku?

Dokus solcher Art sind im Trend. Zwar haben auch die Beatles schon Filme zu Alben (oder Alben zu Filmen) gemacht, etwa „Help!“. Aber das waren Spielfilme. In den letzten Jahren gab es verstärkt Dokus, die authentisch zu erzählen versprechen, was Musik-Acts zu bestimmten Alben antrieb. Etwa Taylor Swift oder unlängst Miley Cyrus und Lewis Capaldi. Dabei überschreiten Künstlerinnen auch die Schmerzgrenze: Wenn Lady Gaga sich in der Netflix-Doku „Five Foot Two“ (2017) vor Schmerzen schreiend bei medizinischen Behandlungen zeigen oder die Kamera auf ihre Oma richten lässt, die über Gagas verstorbene Tante weint, möchte man manchmal einfach nur abschalten vor Entsetzen.

Ed Sheeran in neuer Doku „The Sum of It All“: vom Cello-Nerd zu Eminem

Wie sieht es nun bei Sheeran aus? Die vier rund halbstündigen Folgen tragen die achtsamen Titel „Love“, „Loss“, „Focus“ und „Balance“. Zu Beginn der ersten Folge starrt uns ein kleiner Eddy Sheeran im Kindergartenalter mit Glubschaugen, kupferfarbenem Haar und Nerd-Brille an. Homevideo-Material. Er parliert mit seinem Papa über Spielzeugeinkäufe. Wenig später sieht man Ed in der Schule, wie er ein Cello streicht. Es wirkt sweet, aber auch etwas schrullig. Wie ein Streber halt. Keiner, der mit den coolen Rap-Kids auf dem Pausenhof abhängt. Der Ed Sheeran der Gegenwart kommentiert die Bilder: „Damals hätte es sicher niemand für möglich gehalten, dass dieser Typ 15 Jahre später einen Song mit Eminem macht.“ Das kann man wohl sagen.

Bald schon lernen wir in der Doku auch Ed Sheerans Frau Cherry Seaborn und seinen besten Kumpel Jamal Edwards kennen, der ihn liebevoll „den Sheeranator“ nennt. Wir sehen Archivbilder aus glücklichen Tagen, aber wir erfahren auch, dass Cherry Seaborn während ihrer dritten Schwangerschaft eine Krebsdiagnose erhielt. Und dass Jamal Edwards mit nur 31 Jahren starb, an einem Herzinfarkt. Beide tragischen Ereignisse sollen Sheeran stark für seine kommende Platte „Subtract“ beeinflusst haben. Wobei Ed Sheeran einer ist, der fast nie weint, wie Cherry Seaborn uns später erzählen wird. Es bestärkt den Eindruck, dass er seine Musik als Ventil braucht, um seine Gefühle zu verarbeiten.

Ed Sheeran in seiner Doku: Es sieht sehr billig aus, vermutlich absichtlich

Dabei wirkt die Inszenierung von „The Sum of It All“ überraschend unaufwendig fotografiert und montiert. Für einen Megastar geradezu billig. Mehr wie die nächstbeste Nachmittagsdoku auf RTL zwei als wie großes Kino. Aber auch das könnte natürlich Methode haben: So wirkt die Serie noch „echter“. Wechselweise chillen Ed Sheeran oder Cherry Seaborn (manchmal auch beide zusammen) auf der Couch und plaudern aus dem Pop- und Familien-Nähkästchen. Gegengeschnitten werden oft Bilder von Konzerten, im Lauf der Serie auch öfter Poesiealbum-hafte pseudodramatische Naturbilder, etwa mit Möwen über der See bei Sonnenuntergang. Ein gewisser, sicher beabsichtigter Kontrast tut sich auf zwischen dem Megastar, der Stadien füllt, und einem allürenfreien Normalo-Papa, der halt „zufällig“ Welthit nach Welthit liefert. Weil er’s kann und weil er muss.

Besonders für deutsche Fans ein Cringe-Schmankerl, neben dem St.-Pauli-Fußball-Fanpulli, den Sheeran manchmal trägt: Ed Sheeran mit seiner Frau auf dem Oktoberfest. Oder besser gesagt: auf einer Oktoberfest-Kopie, nicht auf der Münchner Theresienwiese, sondern in Frankfurt am Main. Beide in Tracht, sie fühlen sich sichtlich deplatziert. Wie sympathisch! Sheeran wird – es wirkt spontan – seinen Welthit „Perfect“ im Festzelt zum Besten geben.

Ed Sheeran vor neuer Platte „Subtract“: Joggen, pinseln, Freunde treffen

Sheeran, ein Mann des Volkes? Mehr oder weniger. Schön auch, wie Sheeran und seine Frau auf Graswegen joggen gehen oder Farbe auf Leinwänden klecksen. Bodenständige Hobbys. Wie auch der enge Freundeskreis, von dem Sheeran schwört, dass da kaum je jemand raus- oder reinkommt. Ob da ein echter Pollock bei den Sheerans im Wohnzimmer hängt oder es sich um einen Ikea-Kunstdruck handelt, wird hingegen nicht aufgelöst. Dafür beteuert Sheeran immer und immer wieder, wie persönlich seine Stücke sind. Es wirkt leider etwas dahinbehauptet. So oft wiederholt er es, dass es eher Zweifel streut, statt die Botschaft zu bekräftigen.

Um die Musik im engeren, auch technischeren Sinne geht es in Folge 3 („Focus“): Da erklärt uns Ed Sheeran die Funktionsweise seiner Loop-Station. Und wir sehen Ed Sheeran öfter im Studio, bei Aufnahmen zur neuen Platte. Er rappt, während Electro-Produzent Fred Again am Keyboard und am Rechner werkelt. Wirklich viel vom neuen Album („das perfekte Akustik-Album“, wie Sheeran schwört), wird aber nicht preisgegeben, eher nur Snippets.

„The Sum of It All“ mit Ed Sheeran: Serie zum Zeittotschlagen vor dem Release

Sowieso wirkt „The Sum of It All“ nicht gerade für die Ewigkeit gemacht, um es noch milde zu sagen. Nach dem Release der neuen Platte am Freitag wird vermutlich kein Hahn mehr nach dieser Serie krähen. Sie wirkt eher, als sei sie dazu gemacht, Fans auf den letzten Metern vor dem Release der Platte beim Zeittotschlagen zu helfen. (Im Tausch gegen ein gekauftes Disney-Abo.) Und freilich aufs Sheeran-Album einzustimmen mit dem Versprechen: Ed schüttet vor euch sein Innerstes aus!

Und trotzdem stimmt es auch: Als den allzeit grinsenden Wuschelfrisur-Sheeran, von dem seine Frau sagt, dass er quasi nie weine, den im Auto vor der Beerdigung seines besten Freundes dann doch die Tränen übermannen, da muss man schon herzlos sein, um Sheeran tiefe Emotionen abzusprechen. Wie herzlos die Kamera ist, voll draufzuhalten, darüber lässt sich streiten.

Sheerans Songs sind eine Geldmaschine. Aber daran schuftet immer noch ein Mensch. Dass dieser Mensch nur eingeschränkt Bock hat, alles ungefiltert mit der Weltöffentlichkeit in einer Doku zu teilen – das lässt ihn am Ende sogar noch etwas menschlicher wirken. Bloß halt wie ein Mensch, der, während wir Normalsterblichen uns zwei Stunden lang mit Chips-Tüte seine Serie reingezogen haben, vermutlich schon wieder ein oder zwei Welthits geschrieben hat. With a little help from his Kummer und Sorgen.



The Sum of It All. Vier Folgen à 30 Minuten ab 3. Mai 2023 auf Disney+