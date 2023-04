Peter Fox gibt alle Live-Daten für 2023 bekannt: Top oder Flop für die Fans in Berlin?

Viele hatten schon damit gerechnet. Doch erst seit Mittwoch ist es offiziell: Peter Fox bringt dieses Jahr ein neues Album heraus. Es ist erst die zweite Solo-Platte des Seeed-Sängers überhaupt. Am 26. Mai 2023 soll das Album „Love Songs“ erscheinen. Prompt haben Fans drauf losspekuliert, wo Peter Fox wohl dieses Jahr noch live spielen würde. Einige Festival-Gigs waren da schon angekündigt.

Doch nun gab Peter Fox auf seiner Webseite seinen gesamten Tour-Kalender für das laufende Jahr bekannt. Der nächste Auftritt wird beim Sputnik Springbreak Festival sein, am 28. Mai. In Pouch, nordöstlich von Leipzig und somit auch prima für Menschen aus Berlin erreichbar.

Am 11. Juni steht ein Peter-Fox-Auftritt beim Waschhaus-Open-Air in Potsdam an. Auch das wohl gute Nachrichten für Peter-Fox-Fans aus Berlin. Das Konzert am 17. August bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden findet ebenfalls nicht allzu weit von Berlin entfernt statt.

Doch gibt sich Peter Fox die Ehre auch in Berlin selbst? Aber ja doch! Am 22. August ist es soweit. Und wo? In einer Mega-Location, natürlich: Alles andere als die Waldbühne wäre wohl auch zu klein für Peter Fox. Ganz schön ausgefuchst, dieser Peter.