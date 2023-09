„Es wäre die beste Stadt der Welt hier, wenn es immer warm wäre“, sagt Natia Chichinadze aka Creams mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Wir treffen sie in einem Studio in Niederschöneweide. Die Backsteinwände des ehemaligen Industriegebäudes sind weiß getüncht. Durch das Fenster an der Decke sieht man ein paar Wolken am Himmel vorbeiziehen.