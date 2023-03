Malonda: „Mir ist egal, wenn sich Weiße mit Dreadlocks ihre Haare ruinieren wollen“

Seit 2013 zu Hause in Berlin: die Sängerin Malonda Kasia Zacharko für die Berliner Zeitung am Wochenende

An einem milden Nachmittag im März sind wir mit Malonda im Bistro Oetke in Kreuzberg verabredet. Malonda ordert sich ein „Bauernfrühstück“ mit Kartoffeln. Statt Ketchup möchte sie lieber Pfeffer und Salz. Und ein großes Mineralwasser. Es gibt ja auch viel zu besprechen: die Silvesterdebatte, die sie rassistisch nennt, den Frust und die Wut über das Integrationsversprechen dieses Landes, und die Frage, wie Malonda all dies in ihrer Musik verarbeitet – auf die man dann am Ende auch noch tanzen können soll.