Lily Allen: Nachrufe auf Sinéad O’Connor „feige“

Es war eines der besonders sichtbaren Themen in den sozialen Medien letzte Woche: der Tod der Sängerin Sinéad O’Connor, deren Version der ursprünglich von Prince geschriebenen Klagesang-Ballade „Nothing Compares 2 U“ so eindringlich war und ist, dass es leicht fällt, zu sagen: Nothing compares to her, to Sinéad. Viele mehr oder weniger berühmte Menschen sprachen ihre Trauer aus, bekundeten ihr Leid und ihr Beileid. Doch eine gießt nun Salzwasser in die Wunde: die für Provokation berüchtigte „Fuck You Very Much“-Popsängerin Lily Allen.

Mehrere Medien, darunter der New Music Express (NME), zitieren aus einem inzwischen nicht mehr sichtbaren Twitter-Post der Sängerin vom 30. Juli, deren Profil bei dem Kurznachrichtendienst mittlerweile aus unklaren Gründen nicht mehr aufrufbar ist. In dem mehrfach dokumentierten Beitrag soll Lily Allen geschrieben haben: „Es ist schwer, nicht empört zu sein, wenn so viele Leute über Sinéad und ihre Furchtlosigkeit posten, Menschen, die sich in einer Million Jahren niemals mit jemandem verbünden würden, der für etwas steht oder etwas auch nur annähernd Kontroverses zu sagen hat. Es ist so rückgratlos.“

Tatsächlich ist Sinéad O’Connor zeitlebens viel angeeckt, zumal als sie 1992 im Fernsehen ein Foto von Papst Johannes Paul II. zerriss, aus Protest gegen sexuellen Missbrauch in der Kirche. Frank Sinatra nannte O’Connor ein „dummes Weib“. Für viele wurde sie zur Persona non grata. Auch ihre Sympathien für die irische Terrororganisation IRA waren da nicht zuträglich.

Vermutlich sieht sich die wegen allerlei Kontroversen, auch herablassenden Bemerkungen gegenüber Kolleginnen und Kollegen, ebenfalls viel gescholtene Lily Allen als eine Art Schwester im Geiste von Sinéad O’Connor. Auch der Musiker Morrissey (der 2017 in einem Spiegel-Interview Angela Merkels Flüchtlingspolitik aufs Heftigste kritisierte) hat sich ob der Beileidsbekundungen kritisch über die Musikindustrie geäußert, in einem Statement auf seiner Website: „Sie war stolz auf ihre Verletzlichkeit … und in der Musikindustrie herrscht ein gewisser Hass auf Sänger, die nicht ‚reinpassen‘ (das weiß ich nur zu gut), sie werden nie gelobt, bis sie sterben – wenn sie schließlich nicht mehr antworten können.“

In diese Richtung soll auch Lily Allen laut NME getwittert haben: „Es ist besorgniserregend, dass die Leute scheinbar so viel Mitgefühl für sie empfunden haben, aber aus irgendeinem Grund nicht das Gefühl hatten, dass sie es zeigen oder ausdrücken könnten, bis sie starb. Was sagt das über uns aus?“ Eine berechtigte Frage. Oft wird erst in Nachrufen das ausgesprochen, was man schon zu Lebzeiten hätte sagen können und sollen. Andererseits inszeniert Allen mit ihrer Empörung eine gewisse moralische Überlegenheit, die ebenfalls ein wenig fragwürdig erscheint, à la: Niemand hat verstanden, wie großartig Sinéad wirklich war, nur sie, Lily Allen, hat es immer schon gewusst. Nothing compares to her.