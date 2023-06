Paul McCartney: Letzter Beatles-Song erscheint noch in diesem Jahr

Ein Beatles-Song mehr als 50 Jahre nach der Auflösung der Band? Ja, und Sir Paul McCartney nennt ihn die „letzte Beatles-Platte“. So sagte er es in der BBC-Sendung „Today“. Er habe Künstliche Intelligenz eingesetzt, um Lennons Stimme aus einem alten Demo-Band zu extrahieren und damit den Song fertigzustellen. „Er wird dieses Jahr veröffentlicht.“

Den Namen des Songs nannte McCartney nicht, es handelt sich laut BBC wahrscheinlich um eine Komposition von John Lennon aus dem Jahr 1978 mit dem Titel „Now and Then“. 1994 hatte Paul McCartney ihn zusammen mit drei anderen Stücken von Lennons Witwe Yoko Ono bekommen – auf einer Kassette mit dem Titel „For Paul“.

Auf YouTube gibt es ein Video, auf dem Ausschnitte des Stücks zu hören sind. Die Aufnahme klingt dumpf, aber das Hit-Potenzial unverkennbar. Es ist eine getragene Liebes-Ballade: „I know it’s true, it’s all because of you/ And if I make it through, it’s all because of you/And now and then, if we must start again/Well we will know for sure, that I love you“. Man sieht John Lennon in seiner New Yorker Wohnung am Klavier sitzen, während er das Demo aufnimmt. Man sieht auch die drei verbliebenen Beatles, die nach Lennons Tod im Jahr 1980 an dem Song arbeiten, der 1995 als möglicher „Reunion-Song“ für die Beatles in Betracht gezogen worden war, als sie ihre „Anthology“-Serie zusammenstellten. Aber George Harrison habe „Now and Then“ als „rubbish“ bezeichnet, als Müll, sagt McCartney im Video. Er sagte damals aber auch, er werde ihn eines Tages vollenden.

Mithilfe von KI habe man Johns Stimme und das Klavier trennen können. „Dann können wir die Platte mischen, wie man es normalerweise tun würde.“ McCartney sagte aber auch, dass andere Anwendungen von KI ihm Anlass zur Sorge geben. „Es ist irgendwie beängstigend, aber auch aufregend, weil es die Zukunft ist. Wir müssen einfach sehen, wohin das führt.“