Popstar Troye Sivan: „Nachtleben macht niemand besser als Berlin“

16 Millionen Mal wurde Troye Sivans „Rush“-Video nun schon auf YouTube geklickt. Der Tanzbodenbanger hat sich weltweit zur queeren Partyhymne des Sommers 2023 entwickelt. Mehr als 125 Millionen Klicks allein auf Spotify. Das Video hat Troye Sivan hier in Berlin gedreht. Eine Orgie voll Party, Schweiß und Sex.

Die Bilder im Video zu „Rush“ (Regie: Gordon von Steiner) entstanden am Strandbad Weißensee, im Sport- und Erholungszentrum (SEZ) in Friedrichshain, im Cassiopeia-Club auf dem RAW-Gelände, und zum Schluss dann auch auf der Warschauer Brücke. Im Schlussbild sieht man knapp über dem Horizont den Fernsehturm. Troye Sivan scheint sehr viel Spaß gehabt zu haben in Berlin.

Und das bestätigt er nun auch der deutschen GQ, deren Herbst-Cover er aktuell ziert. In der 16-seitigen Titelstory trägt er Gucci-Outfits. Vorne auf dem Cover ist er oberkörperfrei. „‚Rush‘ ist für mich so Berlin!“, sagt Troye Sivan im GQ-Interview. Und weiter: „Wenn man sich das Nachtleben als spirituelles Erlebnis vorstellt, macht das niemand besser als Berlin.“

„Rush“: Welche Emotionen will Troye Sivan vermitteln?

Der australische Popstar, der auch schon mit Ariana Grande und Charli XCX gearbeitet hat, schwärmt davon, wie sich die Welt ihm neu erschließe, wenn er Party mache: „Diese Elektrizität, die man spürt, wenn man in einer anderen Stadt ist und all die neuen Leute kennenlernt, fühlt sich so an, als würde die Welt größer werden. Es gibt so viele unglaubliche Menschen. Ich habe so viele großartige Erfahrungen gemacht beim Reisen, vor allem beim Ausgehen.“

In seinem Video zu „Rush“ wollte Troye Sivan vor allem eine Emotion groß ausdrücken: Euphorie. „Wo sollte man das einfangen, wenn nicht in Berlin?“, so die rhetorische Frage von Troye Sivan im Interview. Kein Wunder, dass Sivan etwas Extrazeit in Berlin drangehängt hat. Gedreht wurde „nur“ an zwei Tagen, doch Sivan blieb eine volle Woche: „Am Ende der Woche hatten wir alle viele neue Freunde. Es klingt komisch, aber wir hatten so viel Spaß bei der Arbeit, dass sich die Produktion wirklich wie ein Teil der Party-Experience angefühlt hat.“ Auch das Bier im Video sei echt gewesen. Oha. „Rush“ (zu deutsch: „Anschwellen“) bezeichnet übrigens auch ein Fabrikat der Sexdroge Poppers, die beim Entspannen helfen kann.

Neues Album erscheint Mitte Oktober

Dass das Video so sexuell aufgeladen ist, hat natürlich auch mit Troye Sivans selbstbewusster Einstellung zu seinem Schwulsein zu tun. „Ich empfinde eine große Macht in meiner Sexualität“, sagt er. Und er liebe es, wenn Menschen auf dem Dancefloor ausstrahlen, dass sie sich wohlfühlen mit ihrer Sexualität und ihrem Style. „Ich glaube, an dem Tag, an dem wir das Video gedreht haben, hat sich auch jeder heiß gefühlt. Das wollte ich zum Ausdruck bringen.“

Das neue Album Troye Sivans samt der Vorab-Hitsingle „Rush“ erscheint am Freitag, dem 13. Oktober, Titel: „Something To Give Each Other“. Zu deutsch: etwas, das man einander gibt. Eins ist schon mal klar: Spaß und Euphorie haben Berlin und Troye Sivan einander gegeben. In exzessivem Maße.