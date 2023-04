Träumen von „Utopia“: Der Berliner Top-Newcomer Lie Ning mit seiner prima Debütplatte

Lie Ning bei unserem Fotoshooting in einem Altbau an der Sonnenallee

Als Lie Ning bei unserem Fotoshooting in einem Altbauseitenflügel an der Sonnenallee gekonnt zu posen beginnt, wirkt es immer wieder so, als würde er die Schwerkraft aushebeln – oder auf anderem Wege überlisten: So weit beugt er sich in seinem violetten Vintage-Anzug und dem fliederfarbenen Seiden-Look-Crop-Top nach hinten oder vorn über, dass man meint, er müsste jeden Moment auf die sonnenüberfluteten Dielen fallen. Eigentlich. Doch Lie Ning hält stand. Perfekt ausbalanciertes Gleichgewicht, mit einer coolen Eleganz.

„Aber jeder Mensch kann sich bewegen“, sagt Lie Ning sanftmütig. „Und jeder hat ein Aussehen, das sich schön fotografieren lässt.“ Er selbst ist Musiker und Model und auch Tänzer, Kurzfilmemacher und Fashion-Designer. Und sicher einer der aufregendsten Berliner Newcomer des Jahres. „Aber es gibt da doch etwas, das gute Tänzerinnen ausmacht“, sagt er. „Sie beobachten ganz alltägliche Bewegungen, abstrahieren sie und machen sie größer. Damit sie für uns alle besser empfindbar werden.“ Überlebensgroß.

Gewissermaßen klingt auch die Story von Lie Ning, 26, aus Prenzlauer Berg, larger-than-life: Letztes Jahr war er in London-Hammersmith im Studio, für Aufnahmen zu seiner nun erscheinenden Debütplatte „Utopia“. Produziert wurden die R&B-Songs von dem Grammy-Preisträger Steve Fitzmaurice, der das auch schon für Größen wie Sam Smith und Mary J. Blige tat. Am Songwriting beteiligt war auch David Sneddon, der am ersten Album von Lana Del Rey mitgewirkt hat. Kennengelernt hatten sich Lie Nin und der Produzent Fitzmaurice schon zuvor in Berlin. Fitzmaurice war begeistert von Lie Nings Songs „Error“ und „Utopia“. Es ging darum, die beiden Tracks in Berlin neu aufzunehmen, in den JRS Recording Studio im Prenzlauer Berg, unweit des Mauerparks.

Fitzmaurice brachte seine ganze Entourage Musikprofis mit. „Ich war so aufgeregt“, erinnert sich Lie Ning und strahlt dabei. „Trotzdem wusste ich, dass ich mein Ding machen will.“ Also haben sie sich erst mal ganz in Ruhe an den Küchentisch gesetzt und gesprochen. Über Lie Nings Vision für seine Songs. Die von sensiblen und auch von fragilen Themen handeln, wie er selbst sagt.

Um Lie Nings Songs noch besser zu verstehen, hilft es auch zu sehen, wo er herkommt. Schon mit zehn Jahren wollte Lie Ning Rockstar werden, „wie Jeff Buckley oder Prince“. Er lebte mit seiner Mama in einem alternativen Hausprojekt unweit der Prenzlauer Allee. E-Gitarre wäre zu laut, Querflöte zu teuer gewesen. Auf Blockflöte hatte Lie Ning keinen Bock, also der Kompromiss: Akustik-Gitarre, bisschen schrammeln und drauf singen. Coverversionen von The xx und von Bon Iver.

Mit 15 hat sich Lie Ning als gay geoutet. „Ich hab einfach gesagt, dass ich Jungs gut finde“, sagt Lie Ning. „Aber ich hab schnell danach gemerkt, dass ich mich gar nicht outen will. Dass ich einfach nur mich selber machen will.“ Einfach nur er selber sein. „Auch nicht limitiert auf ein Geschlecht. Das hilft mir bis heute, frei und fluide zu sein.“ Unten im Haus gab es einen Club, in den er sich als Teenager oft mit der besten Freundin zu Partys reinschlich. „Wir haben uns krass angezogen, doll geschminkt, wie im Theater“, erinnert sich Lie Ning und strahlt so auf, als wäre er noch einmal dort in der Vergangenheit.

Damals ging das dann auch mit der Musik gut voran. Lie Ning lernte in Berlin Craig Walker kennen, einst Sänger der Trip-Hop-Band Archive. Der nahm mit Lie Ning erste Demos auf, als der gerade 17 war, frisch von der Schule kam. Die Stimme von Lie Ning, die einen leicht an Anohni erinnern kann, muss damals schon verblüffend tief und intensiv und berührend geklungen haben. Mit 20 hatte er seinen ersten Plattenvertrag in der Tasche, und 2019 kam die Debüt-EP „Traffic Songs For The Inbetweens“. Die Single „Tonight“ darauf sollte zum Millionen-Klickerfolg werden.

Fliegen wie im Traum und Träumen wie im Flug: Lie Ning Spyros Droussiotiss für die Berliner Zeitung Wochenende

„Utopia“, das Debüt-Album, ist nun einfach der nächste konsequente Schritt – einer, der ihn sicher weit über Berlin hinaus noch viel bekannter machen wird. Vielleicht sogar zum Weltstar? Man wird ja wohl hoch träumen dürfen! Auch „Utopia“, der Titel, verweist darauf, das Potential zu sehen; das, was werden könnte. Lie Ning hat viel Foucault gelesen, auch über die sogenannten Heterotopien – laut Foucault „wirkliche Orte, wirksame Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft hineingezeichnet sind, sozusagen Gegenplatzierungen oder Widerlager, tatsächlich realisierte Utopien“. Doch Lie Ning ist, wie er sagt, kein akademischer, sondern ein tief emotionaler Leser. Am liebsten würde er mit Foucault drauflosdiskutieren. Weil’s nicht geht, schreibt Lie Ning Songs. „Popkultur“, sagt er, „kann Komplexes greifbar machen.“

Von Foucaults Heterotopien ist es nicht weit zu safer spaces, Schutzräumen. „Die Projekte, die ich mache“, sagt Lie Ning, „fangen immer an mit kleinen persönlichen Befreiungen. Ein bisschen wie Therapie-Sessions. Wie fühle ich mich als schwarze, queere Person in einem weiß sozialisierten Land?“ Lie Ning holt Menschen mit seinen Songs „I See You“ und „Beautiful“ in ihren Unsicherheiten ab – um ihnen Mut zuzusprechen, sie selbst zu sein. In „Error“ singt Lie Ning, dass er King, aber auch Queen sein kann, formwandelnd, schichtfreilegend.

Aber bei allem Facettenreichtum bleibt Lie Ning doch er selbst. In der Vergangenheit haben ihm Leute im Musikbiz auch gesagt: Mach mal The Weeknd! Mach mal Dua Lipa! „Das kann ich nicht und möchte es auch gar nicht“, sagt Lie Ning. Im Produktionsprozess zu „Utopia“ hat sich das Team vieles angehört, um auf Ideen zu kommen. „Aber die Referenz war immer ich“, sagt Lie Ning. Der Sound ist R&B-Pop, aber mit Kante. Lie Ning hat sich das Draufgängertum bewahrt. Die Attitüde des Zehnjährigen, der Rockstar werden wollte. Bloß hat er nun Foucault gelesen. Pop mit Widerhaken. „Ich kann es gar nicht anders. Es muss sich einfach richtig anfühlen.“ Sagt Lie Ning und überlistet schon wieder die Schwerkraft.



Lie Ning: Utopia. Styleheads/Humming, 2023



Konzert: Columbia Theater 10. Mai, 20 Uhr, 29 Euro