Pünktlich zur neuen Platte „72 Seasons“: Spontanbesuch von Metallica in Berlin

Es gibt kaum eine Platte, die 2023 mit mehr Spannung erwartet wird als „72 Seasons“, das elfte Album von Metallica, der größten Heavy-Metal-Band aller Zeiten. Auch für die Leser der Berliner Zeitung zählt sie zu den absoluten Höhepunkten diese Saison. Diesen Freitag, am 14. April, wird sie erscheinen. Der Titel „72 Seasons“ bezieht sich auf die 72 (nämlich 18 mal vier) Jahreszeiten, die ein Mensch in seinen ersten 18 Lebensjahren durchläuft.

James Hetfield, Metallicas Leadsänger, sieht es so: „72 Jahreszeiten. Die ersten 18 Jahre unseres Lebens, in denen unser wahres oder falsches Selbstbild geprägt wird. Das Konzept, dass uns von unseren Eltern gesagt wurde, wer wir sind. (...) Ich denke, der interessanteste Teil davon ist die fortgesetzte Untersuchung dieser Grundüberzeugungen und wie sie unsere heutige Wahrnehmung der Welt beeinflussen.“ Es klingt nach einer stattlichen Psychoanalyse auf Gitarren.

Wie Metallicas Plattenfirma Universal nun bekanntgab, dürfen sich Berliner Metallica-Fans ganz besonders freuen: Es kommt hoher Besuch in die Hauptstadt, just zum Platten-Release. Metallica-Bassist Rob Trujillo gibt sich und uns die Ehre. Am Freitag, dem 14. April, wird er eine Autogrammstunde geben, im Saturn am Alexanderplatz, von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr.

Einen Tag später, am Sonnabend, dem 15. April, soll es einen offiziellen Metallica-Pop-Up-Store geben, von 10 bis 18Uhr im nhow-Hotel in der Stralauer Allee 3. Pop-Up-Stores sind zwar nicht dafür gemacht, 72 Jahreszeiten zu überdauern; aber das Release-Wochenende von „72 Seasons“ dürfen die Berliner Spezialaktionen von Metallica sicher Freude bereiten. Das ist auch gut so, denn die Platte, sie wird bitter, düster, höllisch.