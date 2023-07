Billy Idol: „Heutzutage nimmst du die falsche Pille und sie bringt dich direkt zur Strecke“

Billy Idol hat diese kratzige Stimme, aber wer glaubt, einen grollenden Allüren-Macho zu sprechen, ist bei dem 67-Jährigen an der falschen Adresse. Er hat, das wird bei unserem Anruf in London schnell klar, eine freundliche, langsame Art zu sprechen, die nur vage ahnen lässt, dass er einer der großen lebenden Rockstars der Siebziger und auch unserer Zeit ist.

Herr Idol, kennen Sie eigentlich diese junge Sängerin namens Billie Eilish?



Aber ja doch.



Billie Eilish, Billy Idol, klingt ein wenig ähnlich, oder?



Ach ja, ich finde das auch witzig: Billy Idol, Billy Eilish. Sie ist eine großartige Sängerin! Mir gefällt das, was sie tut. Sie wird ja in vielen Mainstream-Shows gespielt, man kann sie kaum verpassen. Der James-Bond-Song, toll!

Wir freuen uns auf Ihr Konzert mit Generation Sex am kommenden Freitag. Das erste Konzert, das Sie mit der Band in Berlin spielen. Woran denken Sie bei Berlin?



Das Publikum in Berlin ist immer fantastisch. Das weiß ich noch von meinen Billy-Idol-Solo-Shows. Das Berliner Publikum zeigt mir sehr deutlich, dass es viel Spaß hat. Also freu ich mich auch ganz besonders schon auf Freitag, das wird sicher wieder eine Freude.

Dürfen wir auch Billy-Idol-Solo-Nummern erwarten?



Nein, das nicht.



Aber Songs von Generation X und von den Sex Pistols.



Ja, genau das machen wir.

Macht das für Sie einen Unterschied, ob Sie Ihre eigenen Generation-X-Songs singen oder die der Sex-Pistols-Kollegen?



Wir spielen mit dem klassischen Signatur-Sound, den Jonesy und Cookie haben. Der Pistols-Sound, den diese beiden Typen maßgeblich geprägt haben. Dieser Sound hat mir schon Mitte der Siebziger sehr viel bedeutet. Normalerweise würde ich keine Sex-Pistols-Lieder singen; denn das sind einfach Johnny-Rotten-Songs. Aber Jonesy und Cookie wollten die unbedingt spielen, mit Tony James und mir. Eine Kombination aus Generation X und Sex Pistols. Und ich habe Spaß dran. Obwohl ich weiß, dass eigentlich Johnny Rotten singen sollte. Aber er hatte da keinen Bock drauf. Also machen wir es so.

Bei Supergroups besteht die Gefahr, dass da große Egos aufeinanderprallen, nicht?



Wir kommen aber alle aus dem Punkrock. Und da ginge es immer auch ein bisschen darum, das Ego nicht so sehr rauszukehren. Sondern an einem Strang zu ziehen. Und so machen wir es nun auch. Wir sind gute Kameraden, und das fühlt sich auch sehr positiv an.

Bevor es bei Ihnen mit dem Punk losging, hatten Sie einst Philosophie studiert. Haben Sie da was gelernt für Ihre Karriere als Punk?



In erster Linie hab ich Literatur studiert. Aber an der Uni, an der ich war, der University of Sussex, musste man, um amerikanische Literatur zu belegen, auch Kurse in britischer Philosophie absolvieren. Keine Ahnung, wieso. Auf britische Literatur wie Dickens hatte ich übrigens auch keinen Bock. Meine Idee war jedenfalls, dass mir die Lyrik und die Prosa irgendwann dabei helfen könnten, bessere Songs zu schreiben. Diese Pläne hatte ich damals schon.



Und was haben Sie gegen britische Philosophie?



Ach, die ist staubtrocken. Viel Semantik: Was bedeuten Worte? Oder man streitet über den Unterschied zwischen Wissen und Glauben. Britische Philosophie leckt sich viel das eigene Arschloch.

Mit Generation X sind Sie auf den drei Alben vom Punk etwas Richtung Pop gedriftet. Haben Sie dafür Kritik einstecken müssen von den Punks?



Ich zog nach Amerika, und dort war Punk nicht so groß. Die Leute in New York standen auf meine mainstreamigere Musik. „Dancing With Myself“ hab ich damals gemacht. Das war damals ein großer Hit in der Underground-Dance-Welt. In New York, Chicago und Los Angeles. Die Leute mochten den Billy-Idol-Sound, der sich schon auf dem letzten Generatio-X-Album angekündigt hatte. Der Hardcore-Punk, den es zu der Zeit in den USA gab, war schon ganz anders als unser Mitsiebziger-Punk aus Britannien. Aber Hardcore hätte ich eh nicht gespielt.

Hat das mit Ihrer musikalischen Sozialisierung zu tun?



Ja, nehmen Sie The Velvet Underground: Was für eine große Palette an Sounds die hatten! Die haben nicht nur ein Ding gemacht. Die hatten verrückte Songs wie „Sister Ray“ und dann dicht dabei wunderschönes wie „Here She Comes Nows“. Nehmen Sie Lou Reed: Wie viele Stile er beherrscht hat! Oder Bowie! Mit diesen Acts sind wir aufgewachsen. Als ich mit meiner Solo-Karriere loslegte, hab ich versucht, noch mehr Stile für mich auszuprobieren. Und weil ich mit Steve Stevens einen mega Gitarristen an der Seite hatte, konnte ich eh alles machen. Er hat klanglich alles möglich gemacht. Aber andere waren ja auch so drauf wie wir: Mick Jones von The Clash hat später mit Big Audio Dynamite auch ganz andere Musik gemacht als mit The Clash.

Und erinnern Sie sich noch ans erste Mal, als Sie die Sex Pistols hörten?



Ja, klar erinnere ich mich daran! Das war bei einer ihrer Live-Shows, ich hab sie also direkt auch gesehen.



Wo war das?



Im 100 Club in London, in der Oxford Street. Die haben dort öfter dienstagabends gespielt, im Frühling 1976. Ich hab mehrere dieser Shows erlebt. Am Anfang waren es mehr Cover, aber später auch Lieder wie „Anarchy In The UK“. Wilde Sache! Und auch das werden wir nun bei unseren Generation-Sex-Konzerten ehren: Was die Pistols mir bedeuten.

Haben sich die Sex Pistols und Ihre Generation X niemals als Rivalen gesehen?



Nun, nachdem die Pistols in England zu steil gingen, wurde Punk schon ein kompetitives Feld. Die Pistols waren plötzlich riesengroß, nachdem sie in der „Grundy Show“ spielten. Ein bisschen Konkurrenz gab es dann doch. Aber die Gruppen waren zum Glück ziemlich verschieden. Generation X waren nicht The Clash, und The Clash waren nicht Siouxsie and the Banshees, und Siouxsie and the Banshees waren nicht die Buzzcocks. Innerhalb von Punk hatten alle ihre eigenen Mileus. Auch mit radikal verschiedenen Ausdrucksweisen. Darauf kam es an! Das macht natürlich nun auch bei der Generation-Sex-Tour Spaß, man hört das, dass wir aus zwei recht verschiedenen Bands stammen.

Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, gemeinsame Sache zu machen?



Jonesy und ich haben sowieso immer mal wieder zusammengespielt. Zum Beispiel bei einigen Ausstellungseröffnungen von Shepard Fairey, dem amerikanischen Künstler. Zusammen mit Jamie Reid hatte der Sex-Pistols-Kunst gemacht. Und bei seiner „Superman Is Dead“-Ausstellung wollte er eine Band, die die Ausstellung eröffnet. Er kam auf Jonesy und mich zu, mit der Bitte, eine Band um uns herum zu versammeln. Und was wir dort gespielt haben, war auch schon eine Kombination aus Sex-Pistols- und Generation-X-Songs. Und einigem anderen Punkrock. So hat alles begonnen. So haben wir Cookie und Tony hinzugeholt. Ein großer Spaß, wie Urlaub!

Und was hat das mit dem Bandnamen Generation Sex auf sich? Klar, das ist eine Kombi Ihrer beiden Bandnamen, aber Sie hätten ja auch was ganz anderes auswählen können. Geht es darum, dass Sie Teil dieser Generation sind, die noch den Lifestyle von Sex, Drugs und Rock’n’Roll feiert?



Nein, nein, bei dem Namen geht es um den Sex-Shop von Vivienne Westwood. Ein Punk-Bekleidungsladen in der Londoner King’s Road. In der Gegend kamen wir häufig zusammen. Wir waren alle Sex-Shop-Kids. Der Laden war ein Treffpunkt Gleichgesinnter.

Und was die Drogen angeht: Sie waren selber heroinsüchtig. Welchen Ratschlag würden Sie einem jungen, aufstrebenden Rockstar geben? Keine Drogen? Wenige Drogen? Nur bestimmte Drogen?



Schwer zu sagen. Am besten wäre es wohl, Drogen völlig sein zu lassen. Irgendwann musst du eh aufhören, sonst werden sie dich killen oder zumindest in den Wahn stürzen. Oder du landest auf die ein oder andere Art im Gefängnis. Besonders vom harten Zeug würd ich die Hände weglassen. Die Drogen heute sind echt gefährlicher als bei uns damals. Heutzutage nimmst du die falsche Pille und sie bringt dich direkt zur Strecke. Ein Blitz und dann ist alles aus. Gefährlicher denn je. Das wäre also so ziemlich das Letzte, was ich heutzutage machen würde: auf der Straße Drogen zu kaufen. Ich wäre sicher auf der Stelle tot.



